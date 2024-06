El Lleida presenta la nova campanya d'abonaments 24-25

detail.info.publicated Redacció ¡

Creat: Actualitzat:

El Lleida CF ha presentat avui la nova campanya d'abonaments per a la temporada 2024-2025 amb el lema Més forts, més Lleida. Com a principal novetat, manté els preus i amplia les categories d’abonament. A més s'oferirà la possibilitat de triar entre el carnet físic o disposar d’un document digital, el Carnet Mòbil.

El club amplia les edats en diferents franges oferint, a més, noves ofertes per a les famílies. L’entrada gratuïta s’amplia per als més petits que conformen una nova categoria: la de benjamins, per a nenes i nens de fins als 4 anys. Passa el mateix amb la d’infantils que ara va de 5 a 15 anys amb un carnet que costa 15 euros a qualsevol zona del Camp d’Esports. També s’amplia dels 16 als 20 anys la franja del Som i Serem i la possibilitat d’abonar-se tot l’any per 55 euros.

Els adults poden gaudir de tots els partits locals de la Lliga a Tribuna per 220 euros, per 150 a Lateral i per 110 als Gols i per 150, 110 i 110 euros si són persones jubilades o discapacitades. L’afició que forma part d’alguna de les diferents penyes pot abonar-se a la Grada d’Animació a un preu de 60 euros.

D'altra banda, l’Abonament Familiar (dos adults i dos petits o més) permet enguany escollir entre la zona de Tribuna per 440 euros o la de Lateral per 300 €.

La venda d’abonaments començarà dilluns dia 10 de juny i es podrà fer a través del web www.lleidaesportiu.futbol o bé a les oficines del club.

Actualment, el club blau compta amb un total de 2.562 persones abonades que confia a incrementar. "Fidelitzar l’afició més jove i acollir un públic cada cop més plural i divers de diferents generacions que engrandeixin la gran família blava és l’objectiu d’aquesta temporada que ha de ser la definitiva per a la total total i plena consolidació, tant en l’àmbit esportiu com de gestió del club blau", explica el club a la seua pàgina web.