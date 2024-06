Celebració emotiva

El pavelló del Club Natació de Tàrrega es va omplir ahir fins a la bandera en l’acte de culminació del seu 75 aniversari, que va servir també per retre homenatge a Òscar Solé, membre de la junta directiva que va morir el mes de novembre passat.

En el moment del reconeixement, el pavelló es va omplir de llàgrimes després de destacar les moltes qualitats de l’homenatjat: generós, honest, lleial, proactiu, compromès.. i sempre a punt per donar suport al club. L’entitat recordarà el seu llegat gràcies a la samarreta amb el seu nom i el número 68 que es va aixecar fins al sostre del pavelló. Prèviament, va tenir lloc la presentació dels equips de les tres seccions que conformen el club: bàsquet, natació i karate, que reuneixen uns 400 esportistes i 650 socis.La presidenta del Club Natació Tàrrega, Carolina Vidal, va fer referència a les vicissituds econòmiques del club, encara que va afirmar que “continuem drets i ho donarem tot per tirar endavant i continuar creixent”. Vidal va recordar que el Club Natació Tàrrega és un “referent” a la ciutat per la seua “aposta per l’esport base, la paritat de gènere i per portar el nom de Tàrrega per tots costats”. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va agrair la tasca del club quant a transmissió de valors als més petits i als joves com “la solidaritat, la companyonia, l’esforç, el treball en equip i saber guanyar i perdre”.Per al diputat Òscar Martínez, tenir un club com el CN Tàrrega és un “privilegi”, un “orgull” i un “pilar fonamental”. La celebració va finalitzar amb un sopar popular després de la visita de la Targafera i els nans de Tàrrega: Guixanet i Pio.