Les Basses reclama millores

“El tartan de la pista d’atletisme està arribant al final de la seua vida útil. És una instal·lació que l’any vinent complirà 30 anys”, explica Quim Erta, exatleta, entrenador i director executiu de la Federació Catalana d’Atletisme. “S’ha quedat petita i no s’ha invertit pràcticament res en aquests 29 anys”, afegeix Salvador Porras, també entrenador nacional d’atletisme. “Seria necessari fer una renovació important”, afirma Sebastià Vidal, president del Lleida UA, que també agraeix que la Paeria hagi iniciat la substitució de la gàbia de llançaments que es va trencar a causa del vent al març i la presència de la qual és imprescindible per acollir l’imminent Campionat de Catalunya Sub-16 de Clubs i l’Estatal, al juliol.

Precisament, la instal·lació d’aquesta gàbia ha portat aquests experts a reclamar que es faci amb compte, a causa del delicat estat del tartan. “Cada vegada que entra un camió o una màquina per fer alguna cosa, deteriora el tartan”, afegeix Vidal. “El segon dia l’han protegit amb unes taules, però el primer no ho van fer. Necessita renovar-se, però especialment que no s’espatlli més. Lleida té atletes de nivell internacional que s’hi entrenen diàriament i es mereixen fer-ho en una pista nova”, assenyala Erta.Porras reclama també la renovació del material i una intervenció en el gimnàs. “Al principi hi havia vuitanta o noranta tanques per entrenar, però s’han anat trencant amb els anys i amb prou feines n’hi ha trenta ara. I el material del gimnàs o està trencat o ha quedat obsolet”, va afegir.