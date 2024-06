El Lleida manté els preus en els abonaments de la temporada

detail.info.publicated Redacció

El Lleida CF mantindrà els preus dels abonaments en el Camp d’Esports d’aquesta temporada per a la pròxima. Així ho va anunciar ahir el club en la roda de premsa de presentació de la nova campanya d’abonats, sota el lema “Més Forts, més Lleida”, acompanyada per un emotiu vídeo protagonitzat per nens i nenes.

Precisament, encara que els preus són els mateixos i els abonaments per a adults oscil·laran entre els 60 euros a la grada d’animació i els 220 per tribuna, el club sí que vol potenciar la presència de la gent jove. Per això, ha canviat les franges d’edat en els abonaments per a joves per abaratir els preus.

Així, s’ha creat la categoria Benjamí, per a nens de 0 a 4 anys que tindran el carnet gratuït, i la franja Infantil, que abans anava dels 1 als 11 anys, ara inclou dels 5 fins els 15, amb un abonament a 15 euros. Com a conseqüència d’això, l’abonament ‘Som i Serem’, a un cost de 55 euros, passa d’incloure els joves d’entre 11 i 17 anys i ara estarà reservat dels 15 als 20 anys. Així, la categoria d’adult no començarà en els 18 anys, sinó que ho farà en els 21. A més, es crea un nou carnet familiar en tribuna, per 440 euros i l’abonament es podrà recollir a les oficines o també està l’opció per rebre'l a casa, amb un cost addicional de cinc euros i es podrà tenir en format físic, com és habitual, o en format digital, també novetat.

El club aspira a superar els 2.562 abonats amb els quals es va acabar la temporada i, a partir de dilluns, s’obrirà el termini tant per renovar l’abonament de la passada campanya com per fer nous abonaments.