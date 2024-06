Fitxatge internacional

detail.info.publicated Sergi Caufapé detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí s’ha reforçat amb la pivot croata Ana Mandic, de 23 anys i 1,80 metres, un dels referents del Piestanske Cajky, campió d’Eslovàquia. La nova jugadora de Fabián Téllez ha fet una mitjana de 10.4 punts i 4.9 rebots a la Lliga del país, mentre que a la EuroCup Femenina la seua aportació va ser de 7 punts i 3.5 rebots, encara que el seu equip no va superar la fase de grups. Va ser internacional absoluta amb Croàcia en el classificatori per a l’Eurobàsquet 2023 i també va ser una habitual a les seleccions sub-20 i sub-18.

Mandic, nascuda el 9 de gener del 2001, es va formar al Zadar i va jugar durant tres temporades al Medvescak, abans de fer el salt al Piestanske Cajky d’Eslovàquia l’estiu del 2022. La interior croata, que firma per una temporada amb el club de l’Alt Urgell, destaca per la mobilitat ofensiva i defensiva. També és una amenaça des de l’exterior i s’ajusta a la necessitat de Fabián Téllez de comptar amb jugadores joves amb ganes de fer el salt a la Lliga Femenina, en una temporada en què el conjunt lleidatà no competeix a Europa.Ana Mandic és la segona incorporació de cara a la temporada 2024-25, després de l’arribada de la base Regina Aguilar, que fitxa procedent del Celta. La jugadora de Sant Quirze del Vallès es va formar a l’Almeda i va competir a la Lliga Femenina 2 amb el Barça CBS, debutant a la màxima categoria la passada temporada amb el conjunt gallec. A més, el Cadí compta amb la continuïtat d’Anna Palma i la renovació de Júlia Soler, una de les jugadores més determinants per al conjunt lleidatà durant la temporada passada. Encara queda per definir el futur de la base Zoe Hernández, que té contracte amb el club però que podria sortir després d’acabar el passat curs cedida al Gernika. D’aquesta forma, Téllez ja compta amb cinc peces per a una temporada que tornarà a ser molt exigent per al conjunt de l’Alt Urgell.