El Força Lleida fa història i Lleida torna a l'ACB!!!

L'ICG Força Lleida ha fet una autèntica exhibició en territori hostil en la final de la Final Four per pujar a l'ACB contra Estudiantes, que ha caigut apallissat 70 a 85 contra el conjunt lleidatà que s'ha endut el bitllet de forma brillant a la màxima categoria.

Els de Gerard Encuentra han dominat el partit des d'un inici, amb un clínic defensiu que ha desarmat per complet a un conjunt madrileny que jugava amb molta més afició al seu favor, però que s'ha vist superat per complet per un Força Lleida letal. Als lleidatans no els ha pogut la pressió en cap moment tot i la millora rival després del descans i han segellat el retorn a l'ACB 23 anys després.

El Força Lleida ha sortir decidit a aconseguir l'ascens i ha fet una arrencada espectacular, amb la defensa marca de la casa i un bon encert ofensiu que li ha permès fer un parcial de sortida de 0-14. El primer punt d'Estudiantes ha arribat al minut 5 de partit amb un tir lliure. De fet, la primera cistella en joc madrilenya ha estat al minut nou, amb un dos més un que ha col·locat el 7-21, a pocs instants d'acabar el quart, amb un avantatge de quinze punts 10-25, que ha deixat amb un pam de nas a la multitudinària afició del conjunt madrileny.

Només arrancar el segon quart, el conjunt lleidatà ha aconseguit una renta de 17 punts (10-27), que ja havia aconseguit amb el 4-21 inicial, que s'ha ampliat fins als 23 punts arribant al minut 13, quan s'ha arribat al 12-35 després d'un triple de Lobo, i després als 29 amb dos llançaments consecutius des de la llarga distància de Hasbrouck i una cistella de Kuath (14-43). En aquest punt, el partit ha quedat aturat durant 15 minuts per una avaria del marcador que ha tallat el festival del Força Lleida.

Tot i això, la represa només ha estat una continuació de la festa lleidatana, que al sector bordeus de les graderies s'ha viscut durant tot el partit. Així, el conjunt lleidatà ha anat augmentat la distància a l'electrònic fins als 33 punts (14-48) contra un Estudiantes que no es trobava sobre la pista. El conjunt madrileny ha pogut encadenar un parcial de 7-0 que només li ha servit per col·locar-se a 27 punts (21-48), que s'han convertit en 31 per arribar al descans (21-52).

Estudiantes ha sortit a la segona part aferrant-se als triples per mantenir viva la poca esperança que li quedava. Així, ha començat a encertar des de la llarga distància, especialment per mitjà de Dee, i ha guanyat el quart per un parcial de 27-20, que l'ha deixat 24 punts per sota per arrancar l'últim quart (48-72) davant un Força Lleida que ha resistit l'envestida.

El conjunt lleidatà també ha sabut resistir en els darrers minuts, on el conjunt estudiantil ha perdut encert i s'ha quedat sense temps ni eines per remuntar en els últims minuts, on el Força Lleida sempre s'ha mantingut sobre els 20 punts d'avantatge i ha sumat la seva tretzena victòria consecutiva per tocar el cel de l'ACB superant a colossos de la categoria com el mateix Estudiantes.