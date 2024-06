L'Espanyol guanya el Dani Rodrigo

L’Espanyol es va proclamar ahir campió de la primera edició del Memorial Dani Rodrigo, el torneig femení de categoria alevina organitzat per l’AEM en record de qui va ser una peça fonamental en l’impuls de la secció femenina de l’entitat, amb fites històriques com la consecució d’una Lliga masculina infantil amb un equip femení el 2017, un any abans de la seua mort. El torneig va comptar amb un cartell de luxe, amb 20 equips (després de la baixa a última hora de la selecció andorrana), alguns de gran entitat com Barcelona, Espanyol, València o Vila-real, i uns altres sis representants del futbol lleidatà: Pla d’Urgell, Garrigues, Alcoletge, Pardinyes, Mollerussa, Alpicat, a banda dels quatre equips que va presentar l’equip amfitrió.

Després de disputar la fase de grups, els dos primers classificats de cada grup van passar a disputar les eliminatòries de la fase final Or, mentre que els tercers i els quarts es van creuar en la fase final Plata. La fase Or va comptar amb l’AEM A i el Pardinyes com a representants, però ambdós van caure en quarts de final davant d’Espanyol (3-0) i Sabadell (2-0), respectivament.En semifinals, l’Espanyol va superar el Barça en els penals després d’empatar (1-1) i el Vila-real també va eliminar en la tanda el Sabadell després de l’empat a zero. El conjunt blanc-i-blau va vèncer el Vila-real (4-0) a la final, precedida per un homenatge a la família de Dani Rodrigo, representada per la mare, dona i filla, Abril Rodrigo, jugadora del primer equip de l’AEM que va fer el servei d’honor. D’altra banda, la final de la fase Plata va enfrontar el Saragossa contra el Pla d’Urgell, amb triomf aragonès.