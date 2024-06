L'Al-Qadsiah de l'Aràbia Saudita vol endur-se Quadri

Quadri Liameed, el futbolista més destacat del Lleida en les dos temporades que porta al club, podria tenir les hores comptades al Camp d’Esports. El jove i talentós centrecampista nigerià, de 22 anys, ha despertat l’interès de nombrosos equips a Espanya i a l’estranger i ara és l’Al-Qadsiah, que acaba d’ascendir a la Primera divisió de l’Aràbia Saudita, el que sembla que, finalment, aconseguirà els seus serveis. Això sí, previ pagament de la clàusula, tal com ja va advertir el president del Lleida, Luis Pereira, que va deixar clar que no vendrà Quadri a cap preu si no és que algun club abona la clàusula de rescissió, la qual cosa irremeiablement està a punt de produir-se.

Després de no arribar a un acord amb el Deportivo de la Corunya, que va fer dos ofertes sense arribar a la quantitat de la clàusula, els últims dies ha estat aquest club àrab qui ha trucat a les portes del Lleida. Segons ha pogut saber aquest diari, Luis Pereira, en diverses converses amb els representants del club saudita, els ha comentat que no està disposat a vendre el jugador franquícia de l’equip blau i que tan sols el pagament íntegre de la clàusula –de la qual no ha transcendit la quantitat– podria impedir retenir el jugador nigerià, que acaba contracte el 2025.Quadri, que va estar a prova la pretemporada de la campanya 2022-23, ha jugat un total de 68 partits en dos temporades, sumant un cúmul de 5.438 minuts.L’Al-Qadsiah és propietat d’Aramco, la major petrolífera del món (10% de la producció mundial) i controlada pel govern saudita, i compta amb fins a setze espanyols al seu vestidor i en l’organigrama. El seu entrenador és l’exmadridista Míchel González, que va aconseguir recentment l’ascens a la Saudi Pro League, la màxima categoria. Dit així pot semblar que és un club menor, encara que la seua realitat és ben diferent. L’Al-Qadsiah FC, sent fundat el 1967, compta amb sis títols en el seu palmarès, però a més té un projecte amb futur.Les pròximes hores poden ser decisives per conèixer el futur de Quadri, un jugador molt important i molt estimat per l’afició, però que si marxa deixarà bons ingressos.