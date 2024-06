Alcaraz es corona a París

Carlos Alcaraz va aconseguir ahir la primera corona a Roland Garros i el seu tercer Grand Slam, al remuntar en la final contra l’alemany Alexander Zverev, a qui va vèncer per 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 i 6-2 en quatre hores i dinou minuts. El tenista de 21 anys, que gràcies a aquesta victòria ascendirà al número 2 del món, es va deixar caure sobre la terra batuda de la pista Philippe Chatrier abans d’ascendir a la grada on hi havia el seu equip i la seua família i abraçar el seu avi, els seus pares i els seus germans.

Alcaraz es converteix en el segon vencedor de Roland Garros més jove, al darrere de Rafa Nadal, els dos únics que han guanyat el torneig abans de complir els 22. El dia de la regió de Múrcia, d’on és originari, Alcaraz es va endur el torneig dos anys després que Nadal, el seu gran ídol, aixequés l’últim dels seus catorze.Al contrari que Zverev, que quatre anys després d’haver perdut als Estats Units la final contra l’austríac Dominic Thiem va tornar a malgastar un avantatge per anotar-se el seu primer Grand Slam. Als seus 27 anys, li va faltar una mica d’alè per imposar-se en la final i rematar la seua extraordinària ratxa de dotze victòries consecutives que va iniciar en el passat torneig de Roma, on va sumar el seu sisè Masters 1.000.El combat prometia ser d’alta intensitat, perquè les previsions no s’inclinaven de forma clara per cap d’ells. Molt clar ho tenia Alcaraz, que arribava d’una batalla sense pietat contra Jannik Sinner, el virtual número 1 del món, de la qual va sortir victoriós per fe i constància i que no semblava voler un altre sofriment. El duel va començar amb els dos aspirants intercanviant-se ruptures de servei inicial, però el joc del murcià va anar guanyant en volum i varietat.Amb això va aconseguir arrancar fins a tres serveis a Zverev en el primer set, una gesta si es té en compte que en tot el torneig n’havia deixat escapar 14 (6-3). Va ajustar coses el germànic per al segon assalt, en el qual el murcià va tenir la desconnexió que sempre té als partits importants. Zverev estava més atent, dominava més els intercanvis basat en un 83% de primers serveis, un turment per a Alcaraz, que, al tall de la navalla, va començar a fallar més. El duel va agafar una altra dimensió, amb l’espanyol a la deriva, obligat a donar un toc de timó després del 2-6 del segon set.Va incrementar la pressió Alcaraz, va variar el joc i es va col·locar 5-2 amb servei a favor per aconseguir la tercera mànega.Pero li va tremolar el pols en el moment clau i va acabar perdent el tercer set (5-7). La reacció va ser immediata. Alcaraz va recuperar la potència, va sorprendre l’alemany, que, quan se’n va voler adonar, havia cedit quatre jocs i va encaminar el partit al cinquè set (6-1). El factor físic va començar a jugar el seu paper i l’alemany, que havia arribat a la final amb 19 hores i mitja de tenis a les pistes, el màxim temps necessitat per un tenista per assolir la final des que n’hi ha dades, ho va pagar amb la derrota. Alcaraz va trencar el servei de Zverev en el tercer joc i el matx va entrar al terreny de l’agonia. Al murcià li costava defensar el servei, però l’alemany començava a descarrilar i va acabar cedint el tron parisenc al murcià per 6-2. “Ha estat un gran viatge, des del primer dia fins a l’últim”, va dir Alcaraz. “Quan era jove mirava aquest torneig a la tele i somiava aixecar-lo algun dia davant de vosaltres. És un somni fet realitat”, va agregar. Per la seua part, Rafa Nadal va felicitar el murcià tot just acabar la final per una “immensa victòria”. “Estic molt content per la teua victòria”, va afegir en un missatge a X.