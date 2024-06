Dos plates i un bronze per al Gimnàstic Lleida al Català de Sallent

El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir tres medalles, dos de plata i una de bronze, al Campionat de Catalunya de Via Olímpica celebrat el cap de setmana a Sallent.

El club lleidatà va poder classificar dotze gimnastes, encara que Aina Margalef i Clàudia Ferrando no hi van poder participar per lesió.Les medalles de plata les va obtenir Ares López Gilart en la màxima categoria, la Via Olímpica 10, en poltre i terra. López, que s’entrena becada al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, va participar a l’abril en el torneig XXIII - Elek Matolay Memorial Competition (International Women’s Artístic Gymnastics Competition) a Budapest (Hongria), on es va endur la medalla de bronze a l’exercici de terra. Per la seua part, Marta Muñoz, en la categoria de Via Olímpica 1, va aconseguir la medalla de bronze en paral·leles. A més, Muñoz va finalitzar en quarta posició a la general.En la Via Olímpica 1 també van participar per part del club lleidatà Paula Salmerón, Noa Ojeda i Ares Rius. En la Via Olímpica 2 va participar Joana Ardiaca i a la Via Olímpica 3 Aran Aznar, que va aconseguir la quarta posició en poltre. En la categoria de Via Olímpica 4 van competir Salma Guerrero i Arlet Soler. Salma va ocupar la cinquena posició en la classificació general i va emportar-se sengles quarts llocs en poltre i barra.