Un gol de Puado deixa l'Espanyol a prop de la ronda final per l'ascens

Un gol de Puado a falta de tres minuts per al final del temps reglamentari deixa l’Espanyol molt a prop de l’última eliminatòria del play-off per l’ascens després d’un partit de molta lluita i diverses ocasions per a les dos parts i que frustra les il·lusions d’un Sporting que va lluitar sense encert. En l’altra eliminatòria, disputada dissabte, Oviedo i Eibar van empatar sense gols.

Ramírez, tret d’experiència i malgrat la recuperació de Nacho Méndez, va treure d’inici Roque Mesa, autor del gol a Elda que va ficar l’Sporting al play-off mentre que Manolo González també va recuperar l’exblanc-i-vermell Gragera per donar solidesa al centre del camp.L’Espanyol sabia que qualsevol empat li val per passar ronda i es va mostrar més controlador de la pilota encara que sí que va pressionar molt la sortida de la pilota per part de la saga local i això va crear molts problemes als de Gijón, que tot just els durava la possessió.El suport de l’afició va ser total des de molt abans de l’inici del duel i a mesura que transcorrien els minuts es van anar enfadant amb l’actuació arbitral al considerar que accions similars que xiulava a favor de l’Espanyol no ho eren quan afavorien l’Sporting.El gol deixa l’eliminatòria molt en franquícia per als barcelonins, ja que obliguen l’Sporting a marcar dos gols al camp de l’Espanyol, que es va emportar una victòria que li posa peu i mig al play-off final.