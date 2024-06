Rubio, a prop de renovar

El Lleida CF va anunciar ahir els primers moviments a la plantilla després de donar a conèixer la setmana passada el nom del nou entrenador, Marc García, i va comunicar les primeres set baixes (vegeu el desglossament). El “deixin sortir abans d’entrar”, com resa el tòpic, s’aplicarà aquesta setmana ja que la direcció esportiva que dirigeix Raúl Fuster té intenció d’anunciar almenys un parell d’incorporacions. Seran les primeres cares noves de la temporada 2024-25.

També està a punt de produir-se una renovació. A falta de la firma del contracte i sense que s’esperin contratemps, el veterà jugador lleidatà Òscar Rubio continuarà una temporada més al Camp d’Esports. Òscar Rubio, que va debutar al primer equip amb 20 anys i en va complir 40 al maig, acumula 334 partits i un total de 19.095 minuts jugats amb la samarreta blava, en tres etapes diferents, malgrat que no supera el seu pare Miguel, 463 partits i 39.130 minuts.La continuïtat d’Òscar Rubio, al marge d’haver demostrat que es troba en bona forma, respon sobretot al seu compromís i el fet que sigui la icona local de l’equip.

Excepte Figueras i Mateo, la resta va jugar poc com Bakero, Robles, Muñoz, Becerra i Rossi

D’altra banda, l’Al-Qadsiah, que acaba d’ascendir a la Primera divisió de l’Aràbia Saudita, segueix interessat a aconseguir els serveis de Quadri Liameed. Això sí, previ pagament de la clàusula, tal com ja va advertir el president Luis Pereira, que va deixar clar que no vendria el jove talent nigerià a cap preu tret que algun club abonés la clàusula de rescissió. Però el tema està encallat pels drets de formació.

El Lleida anuncia set baixes a la plantilla

El Lleida va anunciar ahir les baixes de Roger Figueras, Bakero, Mateo, Robles, Pol Muñoz, Becerra i Rossi. El capità i defensa central Figueras, de 27 anys, va arribar al club blau el 2021 i aquesta temporada va jugar 27 partits i va donar una assistència de gol.Per la seua part, Jon Bakero, davanter que va arribar al club a mitjans d’aquesta temporada, ha sumat tres gols i dos assistències, compaginant diverses titularitats i suplències, sent un dels canvis habituals en la segona part.El centrecampista Mateo Enríquez és la tercera baixa que el club va anunciar per ordre cronològic. En el cas d’Enríquez, va perdre protagonisme en la segona part de la temporada, però va jugar 31 partits, sent titular en 23.Un altre centrecampista que marxa és Javi Robles, que no ha comptat amb gaires minuts aquesta temporada, gairebé sempre apareixent des de la banqueta. Tampoc no ha tingut gaires oportunitats el lleidatà Pol Muñoz, que va jugar en tres partits i només 46 minuts en total.Per la seua part, el davanter colombià Juan Camilo Becerra, que va arribar també al mercat d’hivern, ha jugat 17 partits i ha marcat 3 gols, però no ha arribat a convèncer. Finalment, l’italià Leonardo Rossi ha jugat 40 minuts repartits en 5 partits i va ser irrellevant.