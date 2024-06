Berta Segura, a la final del 4x400 amb rècord d'Espanya

El relleu espanyol femení de 4x400 metres, amb la lleidatana Berta Segura, va rebaixar ahir en dos segons el rècord nacional de la distància durant la cinquena jornada del Campionat d’Europa d’atletisme, que s’està celebrant a Roma, un dia en el qual el relleu masculí de 4x400, les dones del 4x100 i Fátima Diame, en longitud, també es van ficar a les seues respectives finals.

Carmen Avilés, Berta Segura, Eva Santidrián i Blanca Hervás, ja amb el bitllet olímpic, van participar en la segona de les dos semifinals a la recerca de colar-se entre les tres primeres de la seua prova o acabar entre els dos temps més ràpids de les no classificades directament per estar a la final.El quartet espanyol va batre la plusmarca nacional que ja havien trencat fa cinc setmanes en el Mundial de relleus de les Bahames; en aquella ocasió, va córrer en 3:27.30, i ahir a la capital italiana el va rebaixar en més de dos segons (3:25.25). Els parcials de 52.45, 50.76, 51.39 i 50.65 van ficar l’equip, quart, a la final a l’aconseguir l’accés per temps. La final tindrà lloc avui a les 21.05.Per la seua part, el relleu masculí de 4x400 també lluitarà per les medalles i estarà avui a la final. A l’alegria dels relleus es va unir la del femení de 4x100, que també correrà la carrera definitiva. En longitud, les dos espanyoles en lliça van gaudir d’una sort dispar; mentre Fátima Diame, que va participar en el Grup A de la qualificació, va avançar a la final, Tessy Ebossele, al Grup B, va quedar eliminada.Per la seua part, el cubà nacionalitzat Jordan Díaz, amb una marca de 18,18 metres, rècord nacional, es va proclamar campió d’Europa de triple salt en la seua primera competició internacional amb Espanya i va destronar el portuguès Pedro Pichardo, campió olímpic i defensor de la corona continental que va conquerir a Múnic 2022.La medalla de Jordan Díaz és la setena d’Espanya en aquests Europeus de Roma després de l’or aconseguit per Ana Peleteiro (triple salt), les plates de Paul McGrath (20 km marxa), Quique Llopis (110 tanques) i Mohammed Attaoui (800) i els bronzes de Marta García (5.000) i l’equip femení de mitja marató.