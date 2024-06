Adeu al somni de l'ascens

El Lleida.net Alpicat va estar ahir molt a prop de forçar un tercer partit de desempat, però va acabar cedint 2-3 contra el Bigues i Riells, per la qual cosa el somni de l’ascens a l’OK Lliga haurà d’esperar. Serà l’equip barceloní el que acompanyarà l’Alcalà i a l’HC Raxoi de Santiago de Compostel·la a la màxima categoria d’hoquei femení estatal.

Però va poder pujar qualsevol dels dos equips, que ahir a l’Antoni Roure d’Alpicat van oferir un autèntic partidàs, propi dels que sens dubte han estat aquesta temporada els dos millors equips de la Nacional Catalana. En l’anada el Bigues i Riells també es va imposar per 3-2 però ahir l’Alpicat va estar molt a prop de forçar un tercer partit. Durant molts minuts va ser millor que el rival, va disposar de més ocasions i, després de remuntar el 0-1 amb dos llançaments directes que va transformar Laura Pastor, va deixar escapar tres penals i va ser el Bigues i Riells qui va acabar celebrant l’ascens amb la nombrosa afició que els va acompanyar ahir.El partit va començar amb una intensitat que no va baixar en cap moment. L’Alpicat va sortir decidit a aconseguir una victòria que forcés un tercer partit, però va rebre molt aviat un dur cop. Amb prou feines havien transcorregut tres minuts de partit quan Gal·la Solé va aprofitar una passada precisa de Marta Borràs per col·locar el 0-1. Animat per la seua afició, l’equip que entrena Mats Zilken va buscar l’empat sense encert, davant d’un rival que creava perill en cada una de les seues aproximacions, tot i que la possessió i el control del joc eren de l’Alpicat. En la segona part el Bigues i Riells va tenir de sortida dos bones oportunitats per ampliar l’avantatge, amb una rematada de Guirardello al 30 i una altra de Borràs al 31, però l’Alpicat va poder capgirar el marcador amb dos llançaments directes. Després d’un protestat gol anul·lat a l’Alpicat, al minut 35 Aina Serra va veure una targeta blava, fet que va aprofitar Laura Pastor per empatar entre el deliri de l’afició local i un minut més tard es va repetir la jugada. Targeta blava per a Natàlia Ylla i gol de Laura Pastor, que situava el partit en 2-1. Els últims dotze minuts van ser encara més intensos. Borràs va fer el 2-2 al 38 i Solé el 2-3 amb un potent llançament llunyà al 41. L’Alpicat no es va rendir, però va desaprofitar tres penals per acabar veient com ascendia el seu rival.

Mats Zilken: “A aquest equip no se li pot retreure res”

Malgrat la derrota, l’entrenador de l’Alpicat, Mats Zilken, es va mostrar molt satisfet de l’equip, del qual va dir que no “se li pot retreure res. Han competit molt bé en els dos partits del play-off”, va explicar. “Ens hem enfrontat a dos equipassos i, com ja vaig dir després del primer partit, la diferència és que han marcat un gol més que nosaltres. Hem remuntat, ens hem posat al davant, però no hem estat encertades en els penals”, va assenyalar el tècnic.“Crec que hem estat superiors, hem disparat a porta més que elles, hem fet un pal.. Ha estat un bon partit i la seua portera ha parat molt”, va afegir. “Valoro que de les deu jugadores, 8 tenen entre 16 i 18 anys i les altres dos 21”.