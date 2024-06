Empat entre el Juneda i l'Alpicat en la promoció d'ascens a Primera Catalana: tot obert per a la tornada

Juneda i Alpicat van empatar ahir 1-1 en el partit d’anada de la final del play-off d’ascens a Primera Catalana, per la qual cosa tot queda obert per a la tornada que es jugarà dissabte vinent. Els de les Garrigues van dominar l’encontre i van tenir més ímpetu ofensiu que el rival que, en la segona part, va sortir a defensar l’empat perquè tot es decidís a Alpicat amb el suport de la seua afició.

A la primera meitat, el Juneda va sortir molt més endollat que els del Segrià i, empès per la seua afició, va aconseguir dominar el matx i generar les millors ocasions del partit.

Després de diversos acostaments, al minut 26 va aparèixer el màxim golejador del conjunt de les Garrigues, Oriol Masbernat Tuto, per batre el porter visitant i obrir el marcador al play-off (1-0).Tanmateix, poc li va durar l’alegria al conjunt entrenat per Xavier Gabernet, que va veure com al minut trenta-sis l’Alpicat empatava el partit en la primera ocasió clara que va tenir, gràcies a un gol d’Adrià Fernández que va aprofitar un rebot a l’àrea després d’un córner (1-1).

En la segona meitat, el matx es va estancar i els dos equips van deixar de generar ocasions de perill. L’Alpicat va fer un pas enrere i va decidir conservar l’empat, a posta que el partit de tornada es jugarà davant la seua afició.

Per la seua part, el Juneda va perdre la intensitat dels primers 45 minuts i va ser incapaç de superar, de nou, la sòlida línia defensiva dels del Segrià, que al minut 72 van tenir l’única oportunitat de moure el marcador amb un xut de Sabaté, que se’n va anar fregant el pal. Mentre els minuts anaven passant els minuts, el partit anava morint amb un centrecampisme constant, que va acabar consagrant l’1-1 definitiu i ho deixa tot obert de cara al partit de tornada, que es disputarà diumenge vinent a Alpicat.

D’altra banda, el Solsona B s’ha coronat campió de la Copa Lleida de Quarta Catalana, després d’aconseguir remuntar al Linyola B (4-2) al complex esportiu Antoni Palau de Torrefarrera. En l’encontre, Abde va avançar el Linyola al minut 18. Tot i així, un gol de Llàcer al tall del descans va obrir la veda perquè el seu equip anotés tres gols més en la segona meitat (4-1). Al final, al minut setanta-vuit, Orteu va marcar el 4-2 definitiu.