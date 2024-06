L'elit estatal, a Lleida

Les millors gimnastes d’Espanya se citaran la setmana que ve a Lleida. El Barris Nord acollirà dos de les millors competicions de gimnàstica artística que es poden veure en l’actualitat, el Campionat Nacional Base, que es disputarà de dimarts 25 al divendres 28 i que reunirà un total de 1.478 esportistes de 6 a 18 anys i, el dissabte 29 i el diumenge 30, la final de la Lliga de Clubs Iberdrola, amb la participació d’unes altres 200 gimnastes sèniors, que es disputaran el títol estatal de clubs.

La prova es va presentar ahir a la Casa dels Gegants amb la presència del regidor d’Esports de la Paeria, Jackson Quiñónez, que va estar acompanyat per Òscar Martínez, en representació de la Diputació; Lourdes Ravetllat, representant territorial de l’Esport i Maribel Moncasí, responsable del club Fedac Lleida, organitzador de la competició juntament amb la Federació Espanyola de Gimnàstica. També col·laboren en l’organització la Paeria, la Diputació i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.

Hi prendran part unes quaranta gimnastes de dos clubs lleidatans, el Gimnàstic Lleida i el Fedac

En la competició de base hi haurà participants de 14 comunitats autònomes, entre els quals dos clubs lleidatans, el Gimnàstic Lleida i el Fedac Lleida, que aportarà una quarantena de gimnastes. Hi haurà també una modalitat inclusiva, en la qual participarà la lleidatana Àngela Mora, la primera gimnasta amb síndrome de Down que ha competit en un Campionat d’Espanya.Pel que fa a la final de la Lliga de Clubs Iberdrola, comptarà amb la participació de sis clubs, els que han resultat finalistes de les tres fases prèvies que s’han disputat prèviament. Els quatre clubs que es disputaran el títol de campió són el Club Egiba, de Manresa; La Salle, de Barcelona; el Xeslka, de Palma de Mallorca i el Pozuelo d’Alarcón, a Madrid. A l’equip de Palma competeix la gimnasta lleidatana Maria Cerdà. Tant en una competició com en l’altra, la de base i la de clubs, es disputaran les quatre modalitats de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra i terra.