El Cadí fitxa una medallista U17 i U18 amb Espanya

El Cadí la Seu prossegueix amb la seua reconstrucció després de donar fins a deu baixes un cop va acabar la passada temporada, de la qual només continuen la capitana Júlia Soler i la lleidatana Anna Palma, l’única que tenia contracte en vigor. L’última a unir-se al projecte que continuarà capitanejant Fabián Téllez des de la banqueta és la jove pivot Marina Mata, nascuda fa 19 anys a Barbastre i que ja acumula diversos èxits amb les categories inferiors de la selecció espanyola.

Després d’uns inicis al planter del club de la seua ciutat natal, el Unión Basket Barbastro, la seua bona trajectòria la va portar molt aviat a recalar al Segle XXI, amb el qual va jugar dos temporades a la Lliga Femenina 2, fent una mitjana de punts, 5 rebots i 8,9 de valoració l’última campanya 2022-2023 8,2. Però l’aragonesa, d’1,87 metres d’altura, ha brillat especialment amb les seleccions inferiors d’Espanya. El 2022 es va penjar la medalla de plata al Mundial U17 de Debrecen (Hongria), on va fer una mitjana de 4,7 punts, 4,3 rebots i 0,5 assistències, i l’any passat es va alçar amb el bronze a l’Europeu U18 de Turquia, sent una de les líders del combinat estatal, en el qual va ser la millor rebotejadora de l’equip amb 6,5 captures de mitjana i la segona en anotació, amb 11,2 punts per partit.

Els seus números li van obrir les portes de la Lliga Universitària nord-americana (NCAA), on va recalar l’estiu passat als BYU Cougars, on no ha tingut gaire protagonisme, per això ha accedit a tornar per enrolar-se a l’equip que dirigirà per segona campanya consecutiva Fabián Téllez i en el qual podrà tenir un rol més protagonista.Mata és el cinquè reforç del Cadí per a la nova temporada, després de la base barcelonina Regina Aguilar (Celta) i de tres pivots, la croata Ana Mandic (Piestanske Cajky eslovac), la nord-americana Azana Baines (Seton Hall Pirates) i la ruandesa Bella Murekatete (Washington State).