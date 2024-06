El Govern demana la dimissió de Soteras i els seus directius

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va demanar a través d’unes declaracions al diari Ara, que “Joan Soteras i la seua junta directiva” dimiteixin en la Federació Catalana de Futbol (FCF). Els insta que “facin un pas al costat” després que aquest diari i altres com SEGRE hagin publicat informacions del sumari de la investigació que el jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell du a terme per presumptes delictes de falsedat en documents privats i públics i d’administració deslleial per part de Soteras, el president de l’organisme, i vuit membres més de l’FCF. En aquest sentit, Vilagrà considera que “ja n’hi ha prou que el futbol català estigui a l’ull de l’huracà per presumptes corrupteles o tergiversació de documents” i que els seus dirigents “s’allunyin dels valors de l’honestedat i la transparència”.

D’altra banda, seguint amb el publicat pel diari Ara, segons va indicar Vilagrà “el futbol català vol parlar del creixement del futbol femení i del treball realitzat en el futbol base, no d’aquests altres assumptes”. Preguntada per si el Govern escometrà alguna mesura contra Soteras, a part de demanar la seua dimissió, va informar que té constància que “el Tribunal Català de l’Esport està estudiant el sumari del cas i les informacions publicades”.Val a recordar que el Parlament de Catalunya i el mateix Govern ja van demanar la dimissió de Joan Soteras al mostrar-se molt tebi amb el petó no consentit del llavors president de la Federació Espanyola Luis Rubiales a Jenni Hermoso, que fins i tot va justificar, encara que després va rectificar.

D’altra banda, el denominat Col·lectiu d’afectats pels acomiadaments improcedents a l’FCF, que va constituir l’anomenada Lliga de la Injustícia, va fer pública ahir una carta en què denuncien “el pitjor escàndol laboral perpetrat en vora 124 anys de la institució”. Revelen que prop de 30 “professionals amb experiència van haver d’abandonar el lloc de treball a la força”. També lamenten que “els diners dels clubs han d’estar en el camp i no en comptes bancaris d’advocats”, amb referència a les indemnitzacions per aquests acomiadaments.