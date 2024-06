El Lleida lliga el fitxatge del centrecampista Adri Lledó

El Lleida CF està a prop d’anunciar el seu primer fitxatge. Al centre del camp, que ara mateix només compta amb Musa Isah i Quadri, malgrat que el futur de l’últim continua sent una incògnita. La primera cara nova a la medul·lar, tret de contratemps d’última hora, serà la d’Adri Lledó, que en les últimes quatre temporades ha militat en el Terrassa.

El mateix jugador, de 27 anys i natural de Sant Fost de Campsentelles, va anunciar a les seues xarxes socials que va deixar el conjunt egarenc “molt a la seua pena”, ja que el club no comptava amb ell per al nou projecte.Així, Lledó deixarà l’equip en el qual ha disputat un total de 121 partits oficials entre Segona RFEF, Copa del Rei i Tercera divisió. De fet, va ser clau per a l’ascens egarenc a Segona RFEF i també ha estat un dels puntals de la medul·lar aquestes tres últimes temporades ja en la categoria actual. Aquesta última campanya ha jugat 2.429 minuts en 31 partits oficials.A més, una vegada finalitzada la temporada regular també va tenir una aventura a la Kings League, ja que es va incorporar a l’equip Porcinos, dirigit pel famós streamer Ibai Llanos, com a jugador 13 per disputar el Mundial, del qual el seu equip va sortir campió.Després de deixar una bona impressió en la competició, Lledó va rebre grans ofertes a nivell econòmic per seguir a la Kings League, però el mateix Ibai va reconèixer que la seua intenció era continuar jugant a futbol 11.D’altra banda, el Sestao River, de Primera RFEF, va anunciar ahir que Ángel Viadero serà el seu nou entrenador.

El club arriba als 1.000 abonats en només dotze dies de campanya

El club va anunciar ahir a les seues xarxes socials que ja ha assolit els 1.000 abonats per a la pròxima temporada només 12 dies després d’iniciar la nova campanya, que té com a lema Més Forts, Més Lleida. L’objectiu del club és superar els 2.562 carnets amb els quals es va acabar la campanya passada i de moment, el ritme de vendes és notablement més alt que el de la temporada anterior, tot i que llavors els primers dies de campanya d’abonats estaven dedicats a les renovacions, mentre que ara es poden tramitar també nous abonaments des del 10 de juny, quan va començar la campanya. L’estiu passat, el club va arribar als 1.000 carnets el 15 de juliol gairebé un mes després de començar la campanya –malgrat que llavors només es podien fer renovacions– i ara s’ha arribat a 1.000 abonaments en 12 dies.