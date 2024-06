La Polònia de Lewandowski, primera eliminada

Àustria es va imposar ahir per 1-3 a Polònia, gràcies als gols de Trauner, Baumgartner i Arnautovic, aquest últim de penal, per mantenir viva l’esperança de classificar-se a vuitens de final de l’Eurocopa 2024 i frustrar la tornada de Robert Lewandowski, que no va poder evitar l’eliminació polonesa, confirmada després de l’empat amb França i els Països Baixos.

El partit es va resoldre en la segona part, després d’un primer temps semblant en què hi havia hagut fases bones de cada equip. Lewandowski seguia el matx des de la banqueta, per la lesió muscular que l’havia apartat del duel anterior, i no va sortir al camp fins al minut 59, encara amb 1-1. En el tram final, Àustria va marcar dos gols que li permeten dependre de si mateixa en l’últim partit davant de Països Baixos.

Turquia i Portugal busquen avui vuitens

Turquia i el Portugal del tècnic lleidatà Robert Martínez s’enfronten avui (18.00) en la segona jornada de la fase de grups en un xoc que podria definir per a qui venci l’accés a vuitens, amb els lusitans necessitats d’una versió més completa, a l’espera d’un Cristiano Ronaldo que no va brillar en l’estrena.

“Molt impressionat amb el joc d’Espanya”

Domenico Tedesco, seleccionador de Bèlgica, va assegurar ahir en roda de premsa que va acabar “molt impressionat” amb la selecció espanyola al veure el partit que va guanyar a Itàlia 1-0 i en què el conjunt transalpí “hauria pogut endur-se un resultat en contra molt més gran”.