Una trail Vall de Boí en alça

La Garmin Epic Trail Vall de Boí celebra aquest cap de setmana vinent, 29 i 30 de juny, el seu desè aniversari, una cita que congregarà prop de 3.000 participants, d’uns 30 països, en les diferents activitats, confirmant-se com una de les més multitudinàries que se celebren a Europa. Emmarcat dins del setè Mountain Festival, que l’edició passada va congregar uns 10.000 assistents amb un impacte econòmic a la zona d’1,5 milions d’euros, el certamen, que seguirà a l’Alta Ribagorça fins al 2026 després de la renovació de l’acord entre l’empresa Ocisport i l’ajuntament de la Vall, comptarà amb una participació d’uns 2.300 atletes en les seues quatre distàncies de running, alguna de les quals puntuables per al Xterra Trail Run World Series, un circuit que engloba una trentena de carreres per Europa, Amèrica i la regió d’Àsia-Pacífic.

“Estem creixent cada any, la qual cosa demostra que el running està molt fort i que el Muntain Festival, enmig de l’àmplia oferta de proves que hi ha, és una de les fixes al calendari per als corredors de muntanya”, va assenyalar Albert Balcells, director d’Ocisport.L’Epic Trail Vall de Boí, que ha estat puntuable en tres ocasions per al Mundial de l’especialitat (2012, 2016 i 2021), mantindrà les quatre distàncies tradicionals de 12, 24, 42 i 62 quilòmetres, que transitaran pels paratges més emblemàtics de la vall, com el Parc d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici. Paral·lelament es disputaran altres activitats, com la prova d’orientació Rogaine Vall de Boí o la marxa nòrdica, la novetat de les quals aquest any és que serà puntuable per al Campionat de Catalunya amb una participació de dos-centes persones. Tampoc hi faltaran les carreres infantils i altres activitats relacionades amb la muntanya i l’aventura.

La lleidatana Carmen Palacín, una consumada atleta de trail running, prendrà part aquesta setmana al Raid in France, una de les proves puntuables de l’Adventure Racing World Sèries (ARWS), el Campionat Mundial de Carreres d’Aventura creat l’any 2001 i que aglutina disset curses per tot el món: Espanya, Sud-àfrica, Estats Units, Austràlia, França, Panamà, Equador, Canadà, Malàisia, Paraguai, Noruega, Argentina, Japó, Índia, Croàcia, Regne Unit i Colòmbia.

El raid francès, que es disputarà del 29 de juny al 5 de juliol, consta d’una mica més de 450 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell positiu, que s’han de cobrir en un màxim de 75 hores superant diferents proves de diverses especialitats, com el trail, btt, running, ràfting o treking, entre altres. La competició és per equips de quatre membres, entre els quals hi ha d’haver un mínim d’una dona, i la peculiaritat és que els participants han de portar a sobre tot el necessari, inclòs el menjar i la beguda que necessitaran durant els dies de competició, la qual cosa farà que Palacín porti a la motxilla més de 20 quilograms, més de la meitat del seu pes.Com reconeix la mateixa Palacín, de 43 anys natural d’Altorricó però resident a Lleida des de fa disset anys, “és una aventura de supervivència total”. “L’objectiu és acabar, sobreviure, perquè són molts quilòmetres i en diferents disciplines. Serà la meua primera experiència en una prova d’aquest tipus”, explica la lleidatana, que forma part del Catraid Adventure Team, on és l’única dona. La ruta és secreta fins que comença la carrera i els itineraris són descoberts en temps real pels participants, que només tenen un mapa per orientar-se.