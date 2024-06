El Cadí la Seu fitxa la jove exterior letona Vanesa Jasa

La jove internacional letona Vanesa Jasa reforçarà la línia exterior del Cadí la Seu de cara a la temporada 2024-25, després que el club hagi tancat la seua incorporació com a part de la profunda revolució que està emprenent a la plantilla, en la qual només seguiran Júlia Soler i Anna Palma.

Jasa, que complirà els 21 anys el 9 de juliol i fa 1,80 metres, arriba al club urgellenc per aportar profunditat a la línia exterior, ja que pot ser tant base com escorta (la seua posició principal) i viurà la seua segona experiència a la màxima categoria espanyola, ja que fa dos temporades va tenir un breu pas per l’IDK Euskotren. Va recalar en el conjunt basc el setembre del 2022 i precisament va debutar en un partit davant del Cadí la Seu, però va abandonar el club tres disputar només vuit encontres, el gener del 2023, quan se’n va anar cedida de tornada al seu país natal, al TTT Riga, on ja havia militat anteriorment.De fet, a excepció de l’Euskotren, ha disputat la resta de la seua carrera professional en el conjunt de la capital del seu país, en el qual va debutar la temporada 2018/19, amb tan sols 16 anys, i des d’aleshores ha guanyat cinc títols de Lliga, l’últim aquesta última campanya. A més, també és internacional absoluta amb letonia des dels 16 anys i va disputar l’Europeu el 2023. Aquesta última temporada també va disputar la EuroCup amb el TTT Riga, amb el qual va assolir els quarts de final. El seu equip va caure eliminat llavors davant de l’Umana Reyer Venice italià. La jugadora letona és la setena incorporació del Cadí després de les de Sona Svetlikova, Marina Mata, Azana Baines i Bella Murekatete, Regina Aguilar i Ana Mandic. El conjunt urgellenc pretén fitxar dos jugadores més per tancar la plantilla.