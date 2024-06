França cedeix el liderat contra la ja eliminada Polònia

La selecció francesa va acabar com a segona del Grup D de l’Eurocopa després de no poder guanyar ahir l’eliminada Polònia, davant la qual va empatar a un gol al Signal Iduna Park de Dortmund per veure’s superada en la classificació per la sorprenent Àustria (vegeu el text inferior). La doble campiona del món, ja classificada després de dos discrets partits contra austríacs i Països Baixos, va millorar ostensiblement, ajudat per la tornada de Kylian Mbappé, que va elevar el seu nivell malgrat la incomoditat de la màscara que li protegeix la fractura nasal i que va marcar el gol de la seua selecció de penal, però que va topar amb un gran Lukasz Skorupski, el millor dels seus i que se li va creuar en diverses ocasions defensant la porteria polonesa. Els de Didier Deschamps van ser millors, però van acabar penalitzats per una pena màxima anotada per Robert Lewandowski amb suspens. El col·legiat, mitjançant l’ajuda del VAR, va decretar la pena màxima per una falta d’Upamecano sobre Swiderski, poc després que Mbappé fallés una gran ocasió per una mala definició davant de Skorupski.

Lewandowski, que ahir va disputar el seu primer partit com a titular en el torneig després de superar unes molèsties musculars, va veure com Maignan li parava el primer llançament. Però el porter francès es va avançar, per la qual cosa el penal es va repetir i el capità polonès no va fallar en segona instància, amb un xut enganxat al pal que va establir l’empat final (1-1) que va enviar França a la segona plaça i el quadre amb les màximes favorites a guanyar el torneig.

La policia deté onze aficionats croats

Quatre persones van resultar ferides i onze van ser arrestades i s’enfronten a càrrecs penals després que un grup d’aficionats croats agredís seguidors italians després del partit de les seues seleccions dilluns passat. La policia va assegurar que uns 20 aficionats balcànics van atacar els transalpins durant aquella nit i dos dels ferits van haver de ser traslladats a l’hospital.

Joao Félix desmenteix un desacord

Joao Félix, davanter de la selecció portuguesa, espera aquest dimecres estrenar-se a l’onze en l’Eurocopa, amb la seua selecció primera matemàticament, i va desmentir en roda de premsa que hagi tingut un enfrontament amb el seleccionador, el balaguerí Robert Martínez, tal com havia publicat la premsa lusitana. Portugal s’enfronta a Geòrgia, que encara pot passar si la beneficia el resultat del República Txeca-Turquia.

Es defineix el grup E, el més igualat de l’Euro

L’Eslovàquia-Romania i l’Ucraïna-Bèlgica permetran resoldre avui el grup E, que arriba a l’última jornada amb un quàdruple empat a 3 punts. Romania és primera i Bèlgica segona, per average.