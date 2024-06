El Lleida confirma l'arribada de Lledó

El Lleida CF va oficialitzar ahir l’arribada d’Adri Lledó, un centrecampista de vint-i-set anys procedent del Terrassa, tal com va avançar SEGRE dissabte. El migcampista de Sant Fost de Campsentelles es converteix així en el primer reforç per a la medul·lar lleidatana i en el vuitè fitxatge del present mercat de traspassos.

Lledó, que deixa enrere quatre temporades al Terrassa –on ha jugat 31 partits oficials aquesta última temporada– va deixar ahir un primer missatge a l’afició en el qual es va mostrar “molt content” per firmar pel club. En un vídeo difós a les xarxes socials del Lleida, el barceloní va afegir que “estic convençut que serà un any molt il·lusionant i hi haurà moltes alegries durant la temporada”.Abans de la seua etapa al Terrassa, Lledó també havia militat en equips com el Llagostera o l’Andorra –a Segona B– i també en equips de Tercera com l’Horta o el Sabadell B, una vegada finalitzada la seua etapa de formació a la Damm. A més, també ha tingut una experiència recent a la Kings League, ja que es va proclamar campió del món de la competició fa poques setmanes com a jugador 13 de l’equip Porcinos, presidit per Ibai Llanos.Lledó és la tercera plaça confirmada fins a la data al centre del camp lleidatà, en el qual segueixen Musa Isah i Quadri, almenys de moment. A més dels dos nigerians, continuen respecte a la passada temporada Iñaki Álvarez, Joan Campins, Òscar Rubio, Neyder Lozano –lesionat– i Fer Cortijo. Els únics jugadors de l’anterior plantilla el futur dels quals no està resolt són Chuli, Agüero, Soto i el porter suplent Satoca.A més de Lledó, el Lleida ha fitxat set jugadors més: els centrals Yeray Izquierdo, José Solbes, Marc Fuentes i Miguel Operé; el lateral esquerre Mario Domingo; i els atacants Fran Pérez i Unai García. Així, el club compta ara amb 15 futbolistes, set de renovats i vuit fitxatges.