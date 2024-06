El Força Lleida mantindrà la Lliga Femenina si hi ha jugadores

El Força Lleida està més a prop de continuar competint la temporada que ve a la Lliga Femenina 2, després que club i plantilla atansessin ahir les seues postures en una reunió a última hora de la tarda, que va tenir lloc després d’una roda de premsa matinal en la qual el president Albert Aliaga es va defensar de les crítiques per la inicial renúncia a continuar competint en aquesta categoria i fer-ho a Copa Catalunya, defensant que el motiu que els havia portat a això era únicament la falta de jugadores perquè, va explicar, “només quatre ens havien manifestat la seua intenció de continuar la pròxima temporada”. La condició per seguir a LF2 és que les set jugadores que queden de la plantilla de l’any passat es comprometin fermament a continuar a l’equip.

A la tarda va tenir lloc l’anunciada convocatòria de protesta en defensa de mantenir l’equip a LF 2, en la qual les jugadores, acompanyades per unes 200 persones, van llegir el comunicat que ja havien fet públic fa uns dies, arran que SEGRE va avançar la decisió del club de baixar l’equip una categoria. Van assegurar que les set signants de l’esmentat manifest tenien la voluntat de seguir i defensar el projecte i van acceptar el repte que els va llançar el president al matí: “Si les set jugadores volen seguir, seguirem”, va dir Aliaga. El manifest el van llegir cinc de les signants, Maria Cerqueda, Pilar Comella, Laura Gil, Abril Rexach i Iris Tribó. Andrea Fernández i Carla Fernández estaven fora de la ciutat. Les jugadores han rebut el suport de 2.500 firmes.Les dos parts ja s’havien citat a una posterior reunió a la qual van assistir, per part del club, el director tècnic Joaquín Prado, i el responsable de la base, Carles Cuéllar, i les cinc jugadores, a més de Raquel Rubí, tresorera en l’última junta del CB Lleida abans de la fusió entre els clubs de l’any passat.

Una jove, amb un cartell sobre les 2.500 adhesions rebudes. - AMADO FORROLLA

Després de la reunió, Iris Tribó va explicar que “els hem reiterat que totes tenim la voluntat i el compromís de sortir a LF2, però no depèn només de nosaltres. La responsabilitat és del club, però després d’insistir que volem seguir, ens han transmès també la seua voluntat de sortir a competir en aquesta categoria”. El club, per la seua part, va fer un comunicat en el qual confirmava que “les signants han manifestat la seua voluntat de continuar amb el projecte en Lliga Femenina 2” i que, per aquest motiu, “en els propers dies es mantindran reunions individuals amb totes elles per tancar el compromís de mutu acord”.Durant la roda de premsa, Albert Aliaga es va mostrar dolgut pel que considerava crítiques fora de lloc en xarxes socials i va insistir que “ni hem venut la plaça ni renunciem al projecte. Si hi ha jugadores, sortirem”, va reiterar.