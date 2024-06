“L'afició en té ganes”

“Vaig demanar que l’afició demostrés que volia l’ACB i ho està demostrant”, explicava ahir satisfet el president del Força Lleida, Albert Aliaga, molt “content” per la resposta que està tenint la campanya de venda d’abonaments que el club va posar en marxa dimarts passat. Després dels tres primers dies de venda s’ha arribat als 2.600 abonaments venuts, xifra històrica per al club. La venda seguirà avui presencialment només en horari matinal i ja no es facilitarà un nou recompte fins dilluns.

Aliaga admetia que la massiva assistència d’aficionats havia posat al límit la capacitat del club. “Hi ha tornat a haver cues”, explicava ahir. “Hem posat quatre persones per vendre i no donem l’abast. Demanem paciència”, afegia. “L’afició està demostrant que en té ganes i que confia en el projecte. Es nota que hi ha il·lusió.”Aliaga apunta que la històrica temporada del retorn a la Lliga ACB s’afronta “amb modèstia, però també amb ambició” i sobre les possibilitats que hi hagi més derrotes pel nivell dels rivals, va comentar que “hem de jugar. El pressupost és modest però cal anar partit a partit i segur que sortirem sempre a guanyar. Ja hem demostrat que lluitem cada partit, malgrat que és veritat que aquesta temporada tindrem davant autèntics transatlàntics”.

Veient la resposta, el president creu factible assolir l’objectiu d’arribar als 4.000 socis

Va revelar que el pressupost de l’equip serà una mica més elevat que el de les primeres previsions. “La idea és atansar-nos als 4 milions d’euros” i confia en l’aportació que faran el que denomina “les quatre potes del projecte”, amb referència a “l’afició, que ja es veu que està responent; les institucions, que s’han compromès; l’aportació dels patrocinadors i els recursos que aporta l’ACB”, una quantitat que depèn de la classificació que finalment ocupi l’equip. Com més alta, més diners.Veient la resposta de l’afició, amb els 2.600 abonaments que ja s’havien venut ahir, Aliaga creu possible assolir l’objectiu que es va marcar el club, els 4.000 abonats, una xifra que no s’ampliarà. “En principi no tenim previst ampliar aquesta previsió. Cal deixar entrades disponibles, perquè hi haurà aficionats que no podran venir a tots els partits i preferiran comprar entrades per a dies concrets i també cal tenir en compte les entrades que necessita la mateixa ACB, així com que hem de guardar-ne per a les aficions dels equips visitants”, va afegir.El club encara no té una previsió en aquest sentit, encara que és habitual arribar a acords amb cada club i pactar una xifra idèntica per a cada partit entre dos equips. El president també va assenyalar que encara no s’ha fixat el preu que costaran les entrades per a cada partit. Són molts els aspectes que cal anar solucionant al llarg de l’estiu.

La penya Nucli Bordeus, amb llista d’espera per entrar-hi

L’efecte crida que ha suposat per a l’afició lleidatana l’ascens a la Lliga ACB, també ho està notant la penya Nucli Bordeus, que pràcticament ha doblat el nombre de membres respecte a la passada temporada, fins al punt que ja no accepta més integrants i fins i tot ha hagut d’obrir una llista d’espera, segons explicaven ahir fonts de la penya.Nucli Bordeus tenia aquesta passada temporada 170 membres i, amb el canvi d’ubicació al Barris Nord, passa a disposar d’un total de 324 seients, que ja té pràcticament coberts. Aquesta temporada s’ubicarà a la mateixa zona de la grada, però més centrada, ocupant tres “pastilles”.“Ha renovat gairebé tothom i hem hagut de dir que no a noves peticions, perquè les places que ens corresponen amb el canvi d’ubicació ja estan plenes amb els nous membres”, expliquen fonts de la penya. “El desplaçament a Madrid per a la Final Four va ser un èxit i hi va haver molta gent que ens va fer saber el seu interès per formar part de la penya”, van afegir.Ser soci de la penya costa aquesta temporada que ve un total de 20 euros, malgrat que això no inclou l’abonament, que cada membre es gestiona individualment. Nucli Bordeus també busca patrocinadors per finançar els desplaçaments, que aquesta temporada volen potenciar.

Les obres per canviar el parquet, la setmana que ve

La setmana vinent, una vegada hagi acabat el Campionat d’Espanya de gimnàstica artística que es disputa aquesta setmana al Barris Nord, començaran les obres per a la substitució del parquet del pavelló, segons van confirmar ahir fonts de la Paeria. L’obra compta amb un pressupost de 186.858,06 euros i no serà l’única millora que s’ha d’emprendre al pavelló per adequar-lo a la normativa de l’ACB, que ha canviat respecte a la de l’anterior ascens, fa 22 anys. S’han de canviar els marcadors, els rellotges que assenyalen el temps, així com la megafonia i la il·luminació.