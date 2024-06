Més a prop de poder fitxar

El Barça, que ahir va celebrar l’última reunió de la junta directiva del curs, esgota els darrers dies per poder tancar abans del 30 de juny els diferents acords que li permetin operar en el mercat futbolístic sense restriccions ingressant 60 milions d’euros d’un inversor. Aquest és un fet fonamental de cara a recuperar la regla 1:1 que permet que cada euro ingressat es pugui reinvertir en fitxatges.

Després de la reunió, que es va prolongar durant unes cinc hores, no es va anunciar cap tipus d’acord ni el club va emetre cap tipus de comunicat oficial, encara que s’esperava l’anunci d’un acord amb una empresa nord-americana i amb la multinacional sueca Spotify per tancar el buit deixat al seu dia pel grup alemany Libero Football Finance AG, que es va comprometre a una inversió de 60 milions en dos terminis a Barça Vision. Tanmateix, no es va fer càrrec de cap dels dos pagaments, la qual cosa ha influït directament en l’estatus actual de fair play del Barcelona, que no pot operar fins que no equilibri els seus comptes.

Durant la reunió de la junta directiva barcelonista, també es va tractar sobre l’actualització de l’acord amb la marca Nike, que està “molt avançat”, segons fonts del club blaugrana, així com sobre la marxa de Marc Guiu el Chelsea. El club londinenc pagarà els sis milions de la clàusula del jove davanter barcelonista en els propers dies.

Víctor Font fa una crida a la unitat contra Laporta

Víctor Font, que va ser candidat en les últimes eleccions que va guanyar Joan Laporta, va fer ahir una crida al barcelonisme i va assegurar que l’actual president blaugrana és “més el problema que la solució”.“Hi ha socis que es mobilitzen, que volen canviar el Barça. És el moment d’aglutinar aquestes veus”, va dir Font en una roda de premsa a pocs dies del tancament de l’exercici comptable. Per a això va fer una crida a tots els culers amb “talent i experiència” per unir esforços. “Treballem junts, hem de tenir una alternativa, perquè l’any 2026 –que és quan venç el mandat de Laporta– pot ser molt tard”, va explicar Font, que en qualsevol cas va descartar presentar una moció de censura.Font va assegurar que obligatòriament no s’han d’aglutinar totes les opcions opositores, sinó aquells que coincideixin en el diagnòstic del que passa al Barça.“En el món del Barça costa molt trobar gent en la intersecció del talent i el compromís. Portem molt de temps parlant, i últimament hi ha hagut gent que comparteix aquesta visió. Unirem esforços”, va insistir. La principal alternativa a Laporta va explicar que farà un “pas endavant” perquè considera que “cal fiscalitzar realment tot el que passa”.

El Girona fitxa el davanter Abel Ruiz

El davanter valencià Abel Ruiz, jugador de l’Sporting de Braga portuguès des del 2020 i format a la Masia, es va convertir ahir en el segon fitxatge del Girona en la temporada del debut a la Lliga de Campions, a canvi d’una xifra superior als vuit milions d’euros.

L’ex del Lleida Jaime Mata, al Las Palmas

El davanter Jaime Mata, ex del Lleida, es va convertir ahir en nou jugador de la UD Las Palmas, equip al qual arriba lliure procedent del Getafe i amb el qual firmarà un contracte per una temporada amb opció a una segona.

València-Barça, el 17 d’agost a les 21.30

El duel a l’estadi de San Mamés entre l’Athletic Club i el Getafe obrirà la temporada 2024-2025 a LaLiga EA Sports en una primera jornada que arrancarà dijous 15 d’agost i acabarà dilluns 19. El Barça jugarà a València el dissabte 17 a les 21.30 hores.

El Reial Madrid compra Joselu a l’Espanyol

El Reial Madrid va executar ahir la clàusula de compra del davanter Joselu Mato, que va militar com a cedit al club madridista la temporada 2023-2024, tot i que continuava sent propietat del RCD Espanyol, segons un comunicat de l’entitat blanc-i-blava.