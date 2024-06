Els Márquez, a la Q2 en una jornada de rècord a Assen

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), el murcià Fermín Aldeguer (Boscoscuro) i el neerlandès Collin Veijer (Husqvarna) van ser els encarregats de controlar la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme al circuit TT d’Assen, en el qual es van batre els rècords de volta ràpida en totes les categories.

L’últim dels rècords a caure va ser el de MotoGP, de la mà de Pecco Bagnaia, vencedor l’any passat en aquest mateix escenari, que va parar el crono en 1:31.340 amb el qual batia el registre de 1:31.472 que l’any 2023 va establir el seu compatriota Marco Bezzecchi, també sobre una Ducati Desmosedici. El vigent campió del món va dominar amb comoditat la majoria de la sessió, en què Marc Márquez (Ducati Gresini) es va erigir com a protagonista després de fer algunes de les seues espectaculars salvades durant la sessió.Així, finalment va acabar sisè la Pràctica –després de ser segon al lliure del matí–, a mig segon de Bagnaia i superat a la taula pel seu germà Àlex (Ducati Gresini), que va acabar tercer, a tres dècimes del líder i, com el seu germà, va lligar còmodament el pas a la Q2. L’únic pilot que va poder competir amb Bagnaia va ser Maverick Viñales (Aprilia), segon a 65 mil·lèsimes.Marc Márquez va dir que va acabar la primera jornada del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP “amb molt bones sensacions”. “Sobretot aquest matí he sortit i m’he trobat com si no haguéssim parat, ja que m’he trobat molt còmode”, va afegir.“Aquesta tarda sí que m’ha costat una miqueta més i creiem que sabem per què, però demà ho confirmarem, malgrat que hi ha dos pilots que estan per sobre de la resta. Pecco Bagnaia està gairebé dos passos per sobre i Maverick Viñales, a un”, va afegir.D’altra banda, ahir es va anunciar que l’equip Prima Pramac –que pretenia incorporar Marc Márquez la temporada vinent amb una Ducati oficial– deixarà de córrer amb Ducati després de dos dècades junts al Mundial de MotoGP i s’unirà a Yamaha a partir del 2025, un acord de col·laboració “multianual”.