Bagnaia no dona opció a Jorge Martín

Francesco Bagnaia (Ducati) va firmar un dissabte perfecte a l’adjudicar-se la pole i l’sprint race de MotoGP d’Assen, en els dos casos al davant Jorge Martín (Ducati), líder del Mundial, i Maverick Viñales (Aprilia), mentre que Marc Márquez (Ducati) va patir caigudes en les dos sessions. Amb el seu triomf d’ahir en la cita curta d’Assen, Pecco es queda a 15 punts del liderat del madrileny, mentre que augmenta a 29 l’avantatge sobre Márquez, tercer a la general. Bagnaia va defensar la seua plaça de poleman una vegada apagats els semàfors, amb Martín a la seua roda i Marc Márquez, que va partir setè, arribant fins a la cinquena posició. Tanmateix, el pilot de Cervera es va acomiadar aviat de la lluita després de trepitjar el piano interior del revolt 1 i anar-se’n a la grava després d’una volta. Era la segona caiguda del dia del lleidatà. Pecco va començar a tirar i a poc a poc va anar incrementant la distància sobre el madrileny, que va veure com el seu rival pel campionat s’escapava. Al darrere, Viñales es va assentar al tercer lloc, amb dos segons d’avantatge sobre el grup que lluitava per la quarta posició. Només la dura caiguda d’Aleix Espargaró (Aprilia) en l’última volta va trastocar el final de la cursa a la Catedral de la velocitat, en la qual Bagnaia va tornar a mostrar la seua força i en què Àlex Márquez (Ducati) va acabar a la vuitena posició.

Abans, Bagnaia s’havia garantit la seua primera pole de la temporada i la dinovena de la seua trajectòria e la categoria reina. Al costat del transalpí van acabar a la primera fila Jorge Martín i Maverick Viñales. El lleidatà Àlex Márquez (Ducati) i Aleix Espargaró (Aprilia), recuperat de la seua dura caiguda de divendres, van completar el top 5 a la Q2, i Marc Márquez va acabar setè malgrat abandonar la sessió abans de temps. El lleidatà se’n va anar a terra al revolt 7 a pocs segons del final, patint la desena caiguda de la temporada a la categoria.

Márquez: “Ha estat un error de pilotatge que hauria d’haver evitat”

“Ha estat un error de pilotatge que hauria d’haver evitat. Però bé, de vegades passa i l’únic que pots fer és aprendre’n. La primera volta ja he tocat una mica aquest piano, però intencionadament, per defensar la posició a la sortida. He notat el clot. Però quan hi he arribat, la següent volta, darrere de tot el grup, he perdut la referència”, va manifestar Marc Márquez després de la seua caiguda en la cursa a l’esprint. “Més que la ràbia de perdre punts, és la ràbia de cometre un error. A ningú no li agrada cometre errors; i menys si és cent per cent teu”, va afegir. Per la seua part, el brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, sortirà avui vuitè a la categoria de Moto2.