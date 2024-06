Guardiola, estrella a Rialp

Pep Guardiola va visitar ahir els gairebé 300 nens i nenes que van tancar ahir la seua participació en el Pep Summer Camp, el campus dirigit pel tècnic del Manchester City i llegenda del FC Barcelona que se celebra a Rialp per quarta edició consecutiva. La visita va coincidir amb l’acabament del primer dels tres torns, que acolliran un total de 700 participants d’entre 6 i 16 anys. A més, com que ahir era l’últim dia de torn, les famílies també van seguir amb expectació la visita de Guardiola, tot i que l’accés al recinte era reservat als participants, per la qual cosa gairebé 1.000 persones hi van acudir.

Com és habitual, Guardiola va atendre amb gran amabilitat tots els participants, va firmar autògrafs i samarretes i es va fotografiar, un per un, amb cadascun dels nens del campus, malgrat que la sobtada aparició d’una intensa pluja a la població del Pallars Sobirà va obligar a traslladar els actes (inclosos gran part de les fotografies amb els participants) al recinte cobert que es troba just al costat del camp de futbol.Allà, l’alcalde del municipi, Gerard Sabarich, i el president del Rialp, Jordi Altieri, van entregar un obsequi a Guardiola i li van presentar la nova mascota del club en favor del joc net a les grades. Posteriorment, el tècnic del City va fer una xerrada als participants en el seu campus. A causa de la pluja, es van haver de cancel·lar les activitats de camp. Per això, el tècnic va respondre les preguntes dels més curiosos i, posteriorment, alguns dels participants van rebre samarretes i pilotes, tant del Manchester City com del Barça, firmades per Guardiola.