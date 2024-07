Golejada imponent

Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS Fabián Ruiz es llança de genolls a la gespa després d’anotar el 2-1, a prop de Lamine Yamal, el seu assistent, mentre s’atansen la resta dels companys de la selecció espanyola. - EUROPA PRESS

La selecció espanyola va remuntar ahir a Geòrgia (4-1) amb gols de Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Nico Williams i Dani Olmo el gol en pròpia porta de Robin Le Normand i es va citar a quarts de final amb l’amfitriona, Alemanya, el 5 de juliol a Stuttgart a les 18.00 hores.

El ple de triomfs d’Espanya es va mantenir amb una golejada desencadenada després d’encaixar el primer gol en el torneig, als 18 minuts, quan Le Normand va desviar dins de la seua porteria una centrada en un contraatac de Geòrgia i va anotar el primer gol en contra d’Espanya en el torneig.El conjunt de Luis de la Fuente es va mostrar nerviós després d’encaixar el gol i es va trobar amb dificultats per batre la poblada defensa georgiana.Tanmateix, a sis minuts de la mitja part, va empatar Rodri amb un cop amb l’esquerra ajustat al pal (1-1), que va permetre anar-se’n al descans amb més tranquil·litat i sortir a la segona part amb una versió molt superior, que va permetre acabar golejant. Lamine Yamal va ser un dels més actius de l’atac espanyol en la segona meitat i, malgrat que li va faltar encert de cara a porteria per trobar el gol, sí que va ser capaç de regalar el 2-1 a Fabián. En una gran acció de l’extrem blaugrana per la banda, va posar una gran centrada tocada perquè Fabián rematés a pler al minut 51 i posés en avantatge la selecció (2-1). Geòrgia, que cada vegada trobava menys maneres per sortir al contraatac amb els seus dos puntes (Mikautadze i Kvaratskhelia), va haver de fer un pas endavant. Ho va aprofitar Nico Williams, que va recollir una passada llarga partint des del seu camp en una de les poques vegades que la defensa georgiana es va descol·locar, es va plantar en carrera a l’àrea i va batre per dalt un Mamardashvili que havia mantingut amb vida els seus amb grans parades en els minuts anteriors (3-1).Amb el matx ja decidit i una Geòrgia ja rendida, Dani Olmo va posar el colofó a la golejada amb un xut ras que va sentenciar l’encreuament (4-1).

Al caire de l’abisme, una xilena de Jude Bellingham va evitar una estrepitosa eliminació anglesa davant d’Eslovàquia i va forçar la pròrroga. Als 50 segons del temps extra, Harry Kane va culminar la remuntada i Anglaterra va ressuscitar de sobte a l’Eurocopa per ímpetu i ambició, però encara amb molt poc futbol, i s’enfrontarà a Suïssa a quarts.

El conjunt anglès va mostrar una imatge molt pobra i va permetre que el modest conjunt eslovac s’avancés amb un gol de Schranz, que va culminar una bona jugada trenada (1-0). Els eslovacs es van defensar dels atacs anglesos amb solidesa, però no van saber tancar el triomf, ja que al minut 95, una sacada de banda va ser pentinada al primer pal i rematada de xilena per Bellingham per empatar el partit. Kane va marcar el 2-1 i Anglaterra es va fer enrere per defensar-se d’una Eslovàquia ja amb poca energia per reaccionar.

El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es va mostrar tremendament satisfet per la versió que va mostrar el seu equip contra Geòrgia i no va dubtar a declarar que “el resultat és enganyós, perquè el partit és de guanyar-lo per vuit o nou a un”.

A més, també va assegurar que “el matx era complicat per com s’ha posat, després del 0-1 de Geòrgia, però sabem el que costa ser aquí i hem estat al nivell”. Una vegada superats els vuitens, el seleccionador també va opinar sobre els quarts de final i es va mostrar convençut que “hem de donar la nostra millor versió” contra Alemanya.D’altra banda, l’extrem de la selecció espanyola Nico Williams va qualificar el paper del seu equip en el partit davant de Geòrgia com a “meravellós”. “Soc molt feliç per l’accés a quarts. Molt il·lusionats, pas a pas, cal continuar demostrant que som un gran equip”, va dir en declaracions a TVE a peu de camp. A més, va afegir que “tenim un equip meravellós i si juguem a aquest nivell podem guanyar Alemanya. Sabem que serà molt difícil, perquè és un os dur de rosegar, però cal continuar treballant en aquesta línia”, va concloure.

Mbappé: “Vaig pensar que me n’anava a casa”

Kylian Mbappé, davanter de França, va reconèixer ahir que després de fracturar-se el nas en el primer partit a l’Eurocopa “vaig pensar que me n’anava a casa i s’acabava el torneig per a mi”. Tanmateix, va poder seguir a l’Euro i disputarà avui (18.00) els vuitens contra Bèlgica.

Kounde carrega contra l’extrema dreta

El blaugrana Kounde, com molts dels seus companys de la selecció francesa, va demanar ahir votar en contra de l’extrema dreta en les eleccions legislatives de França. “L’extrema dreta mai no ha portat un país cap a més llibertats. I crec que mai ho farà”, va escriure a les xarxes socials.

Portugal busca els quarts contra Eslovènia

La Portugal del tècnic balaguerí Robert Martínez busca els quarts de final en un xoc contra Eslovènia en el qual és clar favorit, malgrat els dubtes de l’últim partit de la fase de grups, que va perdre davant de Geòrgia sense jugar-se res.

Un home es va enfilar al sostre de l’estadi

L’arrancada de la segona meitat entre Alemanya i Dinamarca va haver de demorar-se uns minuts perquè un home s’havia enfilat al sostre de l’estadi del Borussia Dortmund. Segons la policia, que el va detenir després del xiulet final, l’home només volia fer fotos.