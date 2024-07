El Portugal de Robert Martínez es classifica per penals

De les llàgrimes per fallar un penal a la pròrroga, a les rialles després de guanyar Eslovènia a la tanda de penals, Cristiano Ronaldo tindrà una vida extra més a l’Eurocopa gràcies a la gran actuació del seu porter Diogo Costa, que va regnar en la tragicomèdia del seu company al parar tres penes màximes a la tanda de penals i de salvar un mà a mà davant de Sesko en l’últim instant de la pròrroga.

Cristiano es va veure eliminat de l’Eurocopa durant molts minuts. Oblak, un mur impenetrable, un altre porter excels, va frenar tots els seus intents. El més intens, a la primera part de la pròrroga, va provocar el plor de l’inesgotable futbolista portuguès, que no va contenir les emocions després de fallar un penal que hauria evitat la loteria posterior des dels onze metres. Però allà va aparèixer Diogo Costa, per rescatar el seu company, que després es va atrevir de nou amb una pena màxima que, aquest cop, no va fallar.Al lleidatà Robert Martínez no li devia agradar gens l’experiment de l’última jornada de la fase de grups, en què va salvar alguna excepció, es va enfrontar a Geòrgia amb un onze farcit de teòrics suplents. Va perdre, la imatge va vorejar el desastre i va tornar als orígens el seu equip més reconeixible amb el qual va triomfar en els seus dos primers partits de l’Eurocopa. Els mateixos que van doblegar Turquia 0-3 van aparèixer per la gespa del Frankfurt Arena per acabar amb l’aventura de la voluntariosa Eslovènia.