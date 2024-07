Burdeos i Gómez vencen a l'Open de Torrefarrera

Les instal·lacions de Waps de Torrefarrera van acollir recentment les finals de l’Open Ajuntament de Torrefarrera de pàdel en el qual van participar fins a 300 jugadors i jugadores.

Els guanyadors a la màxima categoria del torneig van ser la parella formada per Burdeos i Gómez, que van derrotar a la final Gassol i Solans.A més hi va haver sorteig de regals després de la competició, entre aquests una pala Siux, un cap de setmana amb vehicle Cupra i un altre cap de setmana amb un vehicle Mercedes.Així mateix, després de l’entrega de regals del sorteig va tenir lloc una gran festa de commemoració amb motiu del vuitè aniversari de la fundació del Waps, que va incloure un sopar, així com espectacle musical amenitzat per un DJ i una sessió de karaoke.