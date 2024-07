Espanya guanya Angola i passa a semifinals com a primera de grup

Concentrada, constant i sense gaire brillantor però amb una gran producció anotadora dels seus interiors Santi Aldama i Willy Hernangómez, la selecció espanyola de bàsquet va certificar el pas a les semifinals del preolímpic de València com a líder del grup A, a l’aconseguir apaivagar ahir la impetuosa i física Angola, a la qual va controlar sempre però de la qual no va poder desenganxar-se fins al final del duel (89-81). L’equip de Sergio Scariolo tindrà ara dos dies de descans abans d’afrontar dissabte, contra el guanyador del Polònia-Finlàndia d’avui, el penúltim pas per aconseguir el bitllet a París. Pel que sembla fins ara, tot apunta que el rival per aquest passaport als Jocs serà les Bahames, que es va garantir evitar en la penúltima ronda amb aquesta victòria.

Scariolo va dirigir ahir el seu partit número 200 amb la selecció, el segon del rànquing darrere dels 433 que va firmar Antonio Díaz Miguel.