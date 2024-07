Esprint per a Groenewegen

El neerlandès Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) va guanyar ahir la sisena etapa del Tour de França, disputada entre Mâcon i Dijon sobre 163,5 quilòmetres, en un esprint net en el qual va superar rivals d’entitat per confirmar la seua recent millora i sumar la seua sisena victòria a la ronda gal·la.

Groenewegen va ser cinquè en la tercera etapa però no va poder lluitar-hi dimecres, el dia en què Mark Cavendish (Astana) va fer història en el Tour. Però el neerlandès, acabat de proclamar campió en ruta del seu país, està en forma i ho va demostrar a Dijon, agafant la línia bona de l’esprint.Va superar per poc Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), segon per segon dia consecutiu, i el portador del mallot verd dels punts, l’eritreu i guanyador dilluns, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), que va ser tercer en una jornada tranquil·la, sense grans caigudes ni ensurts, a diferència de l’anterior. Amb la d’ahir, Groenewegen suma sis victòries d’etapa en el Tour, les mateixes que Philipsen. Com la de Mark Cavendish dimecres, aquesta victòria de Groenewegen se la va treballar ell sol. Sí que va intentar seguir la línia del tren dels Alpecina, però quan el belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny) es va obrir a l’esquerra i va començar el seu esprint, el neerlandès el va seguir, el va superar i ja va tirar fins a guanyar. Un esprint net.Després de la sisena etapa no hi va haver canvis a la general, que continua liderant l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) amb 45 segons de marge sobre el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) i 50 sobre el danès i vigent campió Jonas Vingegaard (Team Visma). Avui el Tour ofereix una nova prova per als aspirants a portar el mallot groc, amb la contrarellotge individual de 25,3 quilòmetres entre Nuits-Saint-Georges i Gevrey-Chambertin. Una crono amb trampa, amb la pujada central a Curley i trams plans a l’inici i al final.