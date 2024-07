La Generalitat reconeix el Vila-sana pel seu èxit europeu

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va presidir ahir la recepció de la Generalitat als clubs catalans que han aconseguit èxits aquesta passada temporada. El Vila-sana va rebre l’homenatge institucional pel seu èxit continental, ja que per segon any es va proclamar subcampió d’Europa. També hi va assistir el CTT Borges, campió de Catalunya. En total els clubs catalans han aconseguit 88 trofeus en 27 esports.