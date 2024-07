Lleida voreja el ple de places per a les semifinals

Els representants lleidatans es van quedar molt a prop del ple de places per a les semifinals de canoa i caiac júnior del Campionat del Món d’eslàlom que es disputa a la localitat eslovaca de Liptovski. Els sis que van entrar ahir en lliça van superar les eliminatòries, però dos d’ells, Anna Simona i Jana Planes, que competeixen en les dos disciplines, només van poder passar en una.

El primer a aconseguir ahir el bitllet per a les semifinals va ser el pallarès Faust Clotet. El palista de l’AE Pallars, que debutava amb la selecció espanyola, va marcar el quart millor registre en la primera baixada de K1 (78.47). Una mica més va haver d’esperar Thyzzian Torras, del Cadí, que va aconseguir l’últim lloc que donava la classificació. Jan Vicente, per la seua part, va ser el 62 i va haver d’anar a la repesca, on va aconseguir el bitllet per a semis amb el sisè millor temps. En dones, cara i creu per a les dos lleidatanes participants. Anna Simona, que l’any passat ja va aconseguir dos bronzes per equips a l’Europeu júnior, va passar sense problemes el cribratge amb el quinzè lloc, mentre que Jana Planes es va quedar fora al ser vint-i-vuitena a la primera mànega i setzena en la repesca. La mateixa situació es va repetir en canoa, però amb els papers canviats. Aquesta vegada va ser Planes la que va obtenir el passaport per a semifinals al ser quinzena en la primera baixada, mentre que Simona, que havia estat la 22 en la Heat1, va ser dotzena en la repesca al saltar-se la penúltima porta del recorregut quan marcava el millor temps de les participants.En homes, els dos representants lleidatans, ambdós del Cadí Canoe Kayak, van superar la classificatòria a la primera mànega. Jan Vicente, que també dobla categoria a Liptovski, va ser onzè i Azuka Mbelu, catorzè. Ambdós, igual que Planes, lluitaran avui per les medalles de la disciplina, com ho farà el seu company de club Manel Contreras, encara que aquest en categoria sub-23.