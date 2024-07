Martín guanya i Márquez remunta per ser sisè

Jorge Martín (Ducati) va aconseguir ahir la victòria en la prova esprint del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP, mentre que Marc Márquez (Ducati) va remuntar des de la tretzena fins a la sisena posició i Àlex va acabar novè.

Pecco Bagnaia va saber trobar el buit per l’interior per superar tant Martín com Miguel Oliveira (Aprilia) a la sortida de la cita curta, prevista a 15 voltes, encara que semblava que anaven a estar davant, com també Marc Márquez, que en el primer parcial ja havia recuperat tres posicions. Completat el primer gir, Martín va superar Oliveira per posar-se darrere de Bagnaia, que des de la quarta posició no va tardar a ficar-se líder. Martín va intentar superar Bagnaia en l’escassa frenada del primer revolt en la segona volta, però es va colar just perquè l’italià mantingués la primera posició, però en uns quants revolts ho va tornar a intentar i aquesta vegada sí que es va posar líder.Al darrere, Marc ja havia donat bon compte del seu germà Àlex i de Brad Binder per col·locar-se vuitè. Martín va intentar trencar la carrera, però rere l’estela es van col·locar Oliveira i Bagnaia. Marc Márquez va aconseguir passar Raúl Fernández per accedir al setè lloc, a la recerca de la seua següent víctima, Franco Morbidelli, mentre Martín va mantenir amb solvència el liderat de la carrera curta a Alemanya, seguit de prop per Oliveira, Bagnaia i Bastianini. La situació es va mantenir estable fins al final, amb Martín marcant el ritme però sense poder aconseguir distància. Al final, el triomf va ser clar per al madrileny, davant d’Oliveira i Bagnaia, amb Bastianini a la quarta plaça i Morbidelli en la cinquena. Darrere, Marc Márquez va superar Maverick Viñales per acabar en sisena posició. Al matí, Martín va aconseguir una nova pole, la trenta-vuitena de la seua carrera esportiva, mentre que Bagnaia va ser quart. Marc Márquez, amb una fractura de falange, va tenir una caiguda a la Q1 i Bradl se li va creuar per davant en una acció perillosa. Les queixes del pilot lleidatà no li van servir per estar a la Q2 i avui sortirà tretzè, mentre que Àlex Márquez va marcar el cinquè millor crono.

Márquez: “Hem estat sisens en un cap de setmana desastrós”

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) va donar per bona la sisena posició en la carrera Sprint del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP després de qualificar el cap de setmana “com el més desastrós de tot l’any”. “He pogut venir des de darrere amb bon ritme, encara que tots sabem que a Sachsenring costa molt avançar, només es pot fer en dos punts. Amb el que em quedo és que quan he tingut voltes netes he aconseguit rodar com els de davant”, va assegurar el vuit vegades campió del món. “Ja ho vaig dir dijous que si tot sortia bé es podia pensar en una cosa bona, però he fet un cap de setmana desastrós, amb tots els problemes i la mala sort possibles, però caldrà intentar fer-ho el millor possible en cursa”, va reconèixer en aquest sentit Marc Márquez.