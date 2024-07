Hamilton torna a regnar

El set vegades campió del món Lewis Hamilton (Mercedes) va reafirmar la seua condició de mite vivent al guanyar ahir, davant de la seua afició, el Gran Premi del Regne Unit, el dotzè del Mundial de Fórmula 1. Va ser a Silverstone on va firmar dos rècords històrics: va elevar a 104 la seua pròpia plusmarca de victòries i es va convertir en el primer pilot a guanyar 9 vegades la mateixa prova. Hamilton, de 39 anys, va aconseguir la seua primera victòria de l’any i també la primera des del desembre del 2021, quan va guanyar a l’Aràbia Saudita. Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) van acabar cinquè i vuitè, respectivament.

Els Mercedes van sortir bé i Verstappen va depassar Norris, al qual va prendre la tercera plaça. Sainz i Alonso van mantenir els seus llocs, igual que Checo Pérez, després de la tercera de les 52 voltes que es van fer a la mítica pista de Northamptonshire. A la volta 15, Norris va tornar l’avançament a Verstappen, cosa que va causar el deliri del públic que omplia les grades. Tot poc abans que comencessin a caure les primeres gotes importants sobre Silverstone. Depassat l’equador de la cita, a la 26, Norris liderava, amb 1.2 segons sobre el seu company i tres respecte a Hamilton, amb Sainz sisè. Quan va començar el ball de parades, Sainz i Verstappen van entrar de bon començament, però Alonso es va mantenir en pista. Norris va entrar en box a la 28 i McLaren va deixar rodant Piastri, que es va posar líder, però va acabar sacrificat. L’asturià va parar a la 29 i va retornar a l’asfalt novè, quatre llocs darrere de Sainz, que rodava davant Piastri. Quan Norris liderava amb una mica més de 3 segons sobre Hamilton, amb 9 sobre Verstappen i 11 respecte a Russell, que era quart amb la carrera totalment embogida, sotmesa a l’imperi de la meteorologia. A la 34, des del punt de control de Mercedes van indicar a Russell que retirés el cotxe, pel que semblava per un problema hidràulic. Sainz va passar a ser quart. Va deixar de ploure i el desenllaç apuntava a una muntanya russa. Hamilton i Verstappen van parar a la 39, però Norris i Sainz van quedar-se a la pista, ocupant els dos primers llocs provisionals. Ambdós van entrar a boxs un gir després: Lando se’n va posar de tous i Sainz, de durs, en una parada que el va relegar a la cinquena plaça que ocuparia al veure la bandera de quadres. Verstappen volava amb el compost dur quan Hamilton ja somiava elevar a 104 la seua plusmarca històrica de victòries a l’F1, que significaria convertir-se en el primer a guanyar 9 vegades un mateix Gran Premi. A quatre voltes per a la meta, el neerlandès va ficar una clara passada a Norris, mentre marcava la volta ràpida en cursa, que li acabaria prenent Sainz. Però res va poder evitar l’èxtasi a les grades. Hamilton, que havia fet sonar 103 cops el God Save The Queen abans de morir Elisabet II, va aconseguir que, per primera vegada, es toqués el God Save The King.