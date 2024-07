Or i plata per a l'atletisme lleidatà a l'Estatal sub-18

La representació lleidatana va obtenir aquest cap de setmana una medalla d’or i una altra de plata, a càrrec de Gina Torres i Èrika Sellart respectivament, en els Campionats d’Espanya d’atletisme, en la categoria sub-18, que es van disputar a Màlaga.

L’atleta de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica Gina Torres Auberni, de Tàrrega, va pujar dalt de tot del podi i es va proclamar campiona d’Espanya en la prova dels 5.000 metres marxa. Torres es va imposar amb una gran autoritat, demostrant les grans expectatives que hi ha sobre ella, i va entrar en meta amb un temps de 24 minuts, 41 segons i 27 centèsimes. Segona va ser Irene Vega, del club Puentecillas Palència, que va marcar un crono de 24:47.40, i tercera va entrar Nara Pastor, del Club Atletismo Valladolid, amb un temps de 24:55.56.Per la seua part, l’atleta de Bellvís Èrika Sellart Bordes, que pertany al València Club Atletisme, es va proclamar subcampiona d’Espanya en javelina amb un llançament de 49,72 metres, prop de la seua millor marca, que és de 50,13 metres aconseguida al gener a Santa Coloma de Gramenet. Mai ha baixat del podi fins ara en Estatals i l’any passat, en el seu debut internacional, va guanyar la medalla d’or en el Campionat Iberoamericà sub-18. Sellart va ser segona després de Lara Iglesias, de l’Atlética Barbanza, que va guanyar amb un millor llançament de 52,46 metres. I el bronze va ser per a María Laguarta, de l’Atlético Intec-Zoiti, que va assolir els 45,68 metres.Altres resultats destacats d’atletes lleidatans, que van disputar finals, va ser el cinquè lloc de Pere Mas Ferrús, de l’Associació Atlètica Xafatolls, en la prova de 2.000 metres obstacles. Mas va fer un temps de 5:57.92. Per la seua part, Carla Ferrara Bosch, de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica, va finalitzar setena als 3.000 metres en la qual va marcar un temps de 10:06.99. Gerard Latorre Fiestras, també de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica, va acabar en vuitena posició a la final de triple salt amb una marca de 13,94 metres. I una altra atleta de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica, Estel Jordán Riba, va finalitzar en el desè lloc en la prova dels 2.000 metres obstacles. El seu temps va ser de 7:30.34.