Un acord de Primera

L’Escola del RCD Espanyol i l’Escola de Futbol Mascançà, que aglutina les poblacions de Fondarella, Ivars d’Urgell i Linyola, han firmat un conveni de col·laboració que té com a objectiu convertir l’entitat lleidatana en un referent formatiu a Ponent i competir a partir de la tercera temporada de l’acord amb el nom d’Escola RCDE Espanyol de Lleida.

El projecte s’estructura en tres fases. En la pròxima temporada 2024-25, l’Escola RCD Espanyol formarà els entrenadors de la Mascançà per implantar la seua metodologia de treball. A més, els nens i nenes de l’entitat lleidatana gaudiran d’una sèrie d’avantatges com visitar l’estadi i la ciutat esportiva del club blanc-i-blau, així com la possibilitat de jugar partits de preparació i obtenir descomptes a l’assistir a clínics, campus i tecnificacions paral·leles a les activitats regulars que es porten a terme durant la temporada.En la segona temporada, la 2025-26, l’Escola del RCD Espanyol serà l’encarregada de gestionar els equips de futbol 7 sota el seu nom, assumint el control esportiu, mentre que l’EF Mascançà continuarà administrant el futbol 11. En aquest sentit, cal assenyalar que compta amb un sub-13 i un sub-14 a Primera divisió Provincial, així com dos cadets i un equip juvenil. Serà en la tercera temporada, la 2026-27, quan els integrants de les dos escoles uniran esforços per culminar el projecte amb la gestió de tots els equips a càrrec de l’Escola RCD Espanyol de Lleida.Núria Benet, presidenta de l’Escola de Futbol Mascançà, es va mostrar molt satisfeta per l’acord i va dir sobre això que “és una oportunitat de millora per als nostres jugadors i jugadores, ja que podran obtenir una formació esportiva de la mà de professionals del futbol base. Obrim les portes a tots els nens i nenes que vulguin jugar a futbol amb nosaltres”.Per la seua part, Xavier Melero, director de l’EF RCD Espanyol de Lleida, va dir que “estem molt il·lusionats amb poder portar a terme aquest projecte”.