L'Atlètic Lleida fitxa Gabri García per dos temporades

L’Atlètic Lleida va anunciar ahir el fitxatge del tècnic Gabri García per dirigir el projecte en la seua estrena a la Tercera RFEF després d’aconseguir l’ascens la temporada passada. Era un secret a veus, ja que era l’entrenador elegit pel club de Cappont i només faltava la confirmació oficial. L’extècnic del Lleida, entre altres clubs, firma per dos temporades i relleva Xavier Bartolo, que passa a ser el director esportiu.

Gabriel Francisco García de la Torre (Sallent, 10-2-1979) va iniciar la seua trajectòria com a entrenador el 2014 formant part de l’staff d’Eusebio Sacristán al Barça B. Una temporada després es va fer càrrec del Juvenil A de Divisió d’Honor. El 2017 es va convertir en entrenador del Sion suís, on havia estat quan era futbolista en actiu. El desembre del 2018 va firmar per l’Andorra, la propietat del qual havia adquirit Gerard Piqué a través d’una de les seues empreses, al qual va entrenar fins la seua destitució el febrer del 2020 després d’una dinàmica de mals resultats. Val a dir en honor de Gabri que l’equip estava dissenyat per jugar a Tercera i intentar lluitar per l’ascens a Segona B, una categoria que es va assolir a l’estiu als despatxos, per la qual cosa, segons Gabri, les expectatives van ser més grans que el potencial real de la plantilla. Tanmateix, va arribar a col·locar l’equip andorrà líder en diverses jornades. Va recalar després el 2021 a l’Olot.A la campanya 2021-2022 va entrenar el Lleida Esportiu en l’última amb els Esteve al capdavant de l’entitat i la de l’arribada de Luis Pereira al club. Va ser una temporada complicada, per la qual cosa al final de la campanya va anunciar la seua marxa “per un desgast personal”, segons va explicar en una entrevista a SEGRE el 29 de maig del 2022, malgrat que el nou president li havia ofert continuar. La carrera de Gabri com a futbolista va ser més brillant. Format al Barça, va debutar amb 18 anys al filial blaugrana i dos temporades després va fer el salt al primer equip, on va jugar més de 200 partits. Va guanyar la Champions el 2006, a més de dos Lligues i una Supercopa d’Espanya. També va jugar a l’Ajax, a Suïssa i a Qatar. Va ser internacional absolut i va guanyar un Mundial sub-20 i una plata a Sydney 2000.