El valencià Guillem Beltrán serà l'ajudant de Marc García

El Lleida CF va anunciar ahir la incorporació de Guillem Beltrán com a segon entrenador a les ordres del tècnic Marc García. Beltrán té 31 anys, va nàixer a València i compta amb una experiència de 17 anys com a entrenador al CD Roda i al Juvenil de la Divisió d’Honor de l’UD Alzira. Des del club van destacar en el comunicat el seu perfil de joventut, exigència i disciplina.

L’anunci es va produir la vigília que sigui presentat Marc García, avui davant dels mitjans de comunicació. Val a recordar que el jove tècnic de 34 anys procedeix de l’Alzira, al qual ha salvat dos temporades a Segona RFEF amb un estil de joc associatiu i propositiu.Per una altra banda, el jove del planter del Lleida, Quim Montenegro, es troba a Portugal on està fent la pretemporada amb l’equip sub-23 del Río Ave, club de la Primera divisió lusitana.Joaquim Montenegro Menal (25-3-2005), representat per l’agència lleidatana Midaq, és un mitja punta de gran qualitat tècnica, que es va formar a les categories inferiors del club blau des de babys, i destaca per la seua visió de joc.Altres jugadors lleidatans com Marc Torra i Sergi Armero inicien la pretemporada amb la primera plantilla de l’Osca de la Segona divisió. Torra, natural d’Artesa de Segre, compleix la seua tercera temporada al club aragonès.