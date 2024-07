“Soc la persona ideal per entrenar el Lleida”

Marc García va ser presentat ahir com a nou entrenador del Lleida CF un mes després d’anunciar-se el seu fitxatge i en la seua primera compareixença pública davant els mitjans lleidatans va demostrar la seua il·lusió i ambició davant de l’oportunitat que li ha brindat el club blau de progressar en la seua carrera. A més, l’alzireny es va expressar en la seua llengua, el valencià. “Sé que he pujat un esglaó i soc molt conscient de la grandesa i magnitud del Lleida en aquesta categoria. Estic convençut que estic preparat i que soc la persona ideal per portar aquest projecte i per això soc aquí. Tinc dos dits de front i si no em veiés preparat ni com la persona indicada per ser aquí, puc assegurar que no hi seria”, va insistir.

García, de 34 anys, no va ocultar que la decisió d’acceptar l’oferta del Lleida va ser molt ràpida. “No tenia gaire a pensar. A més que conec Raúl Fuster de fa temps, el Lleida és un dels grans de la categoria. Perquè la grandesa d’un club no la marca la part econòmica, sinó la història i la seua massa social, que són coses que no es poden comprar amb diners. Vaig deixar de banda altres projectes per centrar-me en la proposta del Lleida”, va assegurar el nou tècnic blau.García va parlar de la seua proposta futbolística explicant que “fins ara i amb plantilles de menys recorregut i de menys pressupost hem intentat ser protagonistes amb la pilota i no esperar a veure què passa. M’agrada tenir un equip que s’associï, que defensi en bloc alt i que intenta tenir la pilota en camp contrari. Que sigui un equip ofensiu perquè soc un apassionat del futbol ofensiu sense perdre la perspectiva de la categoria en la qual som perquè hi haurà camps en els quals haurem de fer servir un altre tipus de futbol”. No obstant, va afegir que “la clau en aquesta categoria està a tenir un equip versàtil, capaç d’adaptar-se a nombroses situacions perquè crec que només succeeix en aquesta categoria que passes de jugar una setmana en un camp de gespa artificial a fer-ho en un estadi amb herba natural i ple de gent”. En aquest sentit, va fer una picada d’ullet a l’ambient que es viu al Camp d’Esports. “L’he patit i n’he gaudit perquè vaig guanyar la primera vegada aquí. I evidentment és un gran al·licient per a mi i per als jugadors. Quan et truca el Lleida, el primer que penses és què pot passar al Camp d’Esports si les coses surten bé. I això és molt il·lusionant”, va concloure.