Anglaterra serà el rival d’Espanya a la final de l’Eurocopa de diumenge a Berlín, després d’imposar-se ahir als Països Baixos per 1-2, en l’últim minut, en la semifinal disputada a l’estadi Westfalen de Dortmund. L’últim desafiament d’Espanya a l’Eurocopa 2024 serà Anglaterra, que va guanyar en l’últim sospir, després de passar-ho malament durant tota la segona meitat, ja sense Harry Kane ni Phil Foden sobre el camp, sense senyals ofensius fins una mitja volta definitiva d’Ollie Watkins al llindar del minut 90, que va deixar sense final la selecció de Ronald Koeman.

Per segona Eurocopa consecutiva, per primera vegada fora del seu país, el conjunt britànic competirà per conquerir un títol que no ha guanyat mai, que va perdre als penals a la final de 2021 contra Itàlia a Wembley. L’apoteosi de la grada, la desolació dels rivals i l’eufòria dels jugadors anglesos exemplifiquen tot el que suposa tal repte.Ollie Watkins va ser elegit ahir com el millor jugador del partit. Va sortir al final, va jugar només nou minuts, va fer una rematada i va anotar el gol de la victòria anglesa. “Va tenir un gran impacte amb un gran gol individual”, va destacar sobre la seua elecció la UEFA.Anglaterra va guanyar quan pitjor jugava. De sobte. Quan la pròrroga semblava l’únic destí possible per al grup de Gareth Southgate, bé en el primer temps, gris tot el segon, vencedor perquè la solució del seleccionador per reemplaçar Kane i donar entrada a Watkins, amb 20 minuts fins llavors en aquesta Eurocopa, va sortir perfecta. Simmons havia avançat Països Baixos i Kane va empatar de penal. Diumenge, final inèdita entre Espanya i Anglaterra.

Una foto del 2007 de Lamine bebè i Messi fa la volta arreu del món

“No hi ha diners que paguin una foto com aquesta”, comenta a Efe Joan Monfort (Barcelona, 1968), l’autor d’una foto icònica en la qual comparteixen escenari un jove Leo Messi i un nadó Lamine Yamal, una instantània del 2007 i que ara ha fet la volta al món. “En aquests dies m’han trucat 40, 50 mitjans, no ho sé”, explicava Monfort.Ha atès des de la BBC a AP, la foto l’ha publicat el New York Times i li han trucat emissores de ràdio i televisions de tot el món. “De xarxes socials, millor ni parlar-ne”, afegeix. Tot va començar amb una publicació que Mounir Nasraoui, pare de Lamine, va compartir fa uns dies a Instagram en la qual es veu el nadó gaudint d’un bany d’escuma amb la seua mare, Sheila Ebana i Leo Messi. Una imatge del 2007 que va ser inclosa en un calendari solidari.D’altra banda, el Barça va rebutjar una oferta de 250 milions per Lamine abans de l’Eurocopa.

Pantalla gegant a Lleida per veure la final

La Paeria va anunciar ahir que, a través de la regidoria d’Esports i amb la col·laboració de diverses empreses locals, instal·larà una pantalla gegant a la plaça de la Llotja, per seguir diumenge la final de l’Eurocopa (21.00 hores). L’accés a l’espai serà lliure i gratuït i el pàrquing subterrani de la Llotja, gratuït des d’una hora abans del partit. També l’ajuntament de Fraga col·locarà una plantalla al pavelló Corts d’Aragó.

El Madrid presentarà Mbappé el dimarts 16

Kylian Mbappé serà presentat dimarts vinent, dia 16, a les 12.00 a l’estadi Santiago Bernabéu, com a nou jugador del Reial Madrid, on lluirà el dorsal 9. Prèviament, el president Florentino Pérez, rebrà Mbappé a la Ciudad Real Madrid per a l’acte protocol·lari de la firma que vincularà per les pròximes cinc temporades.