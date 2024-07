Gina Torres i Èrika Sellart, a la llista per a l'Europeu S-18

Les lleidatanes Gina Torres i Èrika Sellart figuren en la preselecció, que tret de lesió o contratemps d’última hora, serà la llista de la representació espanyola al Campionat d’Europa d’atletisme en la categoria sub-18, que es disputarà del 18 al 21 d’aquest mes a la ciutat de Banská Bystrica (Eslovàquia). Un total de 56 atletes (29 homes i 27 dones) han estat preseleccionats després de complir els criteris establerts pel seleccionador José Peiró i la Direcció Esportiva de la RFEA. Es tracta de la xifra més alta de l’equip espanyol en les quatre edicions d’aquest relativament nou Campionat d’Europa sub-18, que va nàixer fa vuit anys.

Val a recordar que l’atleta de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica, Gina Torres Auberni, de Tàrrega, va pujar a dalt de tot del podi el cap de setmana passat i es va proclamar campiona d’Espanya en la prova dels 5.000 metres marxa. Torres es va imposar amb una gran autoritat, demostrant les grans expectatives que hi ha sobre ella, i va entrar a meta amb un temps de 24 minuts, 41 segon i 27 centèsimes. Segona va ser Irene Vega, del club Puentecillas Palència que va marcar un crono de 24:47.40, i tercera va entrar Nara Pastor, del Club Atletismo Valladolid, amb un temps de 24:55.56. Gina Torres, amb un millor crono de 23:57.28, voreja el top-10 europeu de l’any, ja que compta amb l’onzena millor marca.Per la seua part, l’atleta de Bellvís Èrika Sellart Bordes, que pertany al València Club Atletisme, es va proclamar subcampiona d’Espanya en javelina amb un llançament de 49,72 metres, a prop de la seua millor marca que és de 50,13 metres aconseguida el gener a Santa Coloma de Gramenet. Mai no ha baixat del podi fins ara a Estatals i l’any passat, en el seu debut internacional, va guanyar la medalla d’or en el Campionat Iberoamericà sub-18. Sellart va ser segona després de Lara Iglesias, de l’Atlética Barbanza, que va guanyar amb un millor llançament de 52,46 metres.Classificar-se per a l’Europeu era el gran objectiu de Sellart d’aquesta temporada. En una entrevista recent a aquest diari va assenyalar que “veig possibilitats d’aconseguir medalla. La millor de l’any no passa de 54 metres”.