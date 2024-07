Vingegaard derrota el líder Pogacar

En un gran duel de titans el danès Jonas Vingegaard (Visma), defensor del títol, es va imposar al mallot groc, l’eslovè Tadej Pogacar, en l’onzena etapa del Tour, disputada entre Evaus i Le Lioran, de 211 km, un triomf que enforteix el pols entre els millors ciclistes del pilot.

Va reaparèixer Vingegaard (Hillerslev, 27 anys) amb magnificència amb una victòria que revitalitza el Tour i alimenta l’esperat duel amb Pogacar. Després de passar un calvari pel greu accident tingut a la Itzulia el 4 d’abril passat, després de 12 dies a l’Hospital de Vitòria, el líder del Visma va mostrar gran vàlua.El danès va alçar els braços amb un temps de 4 h. 58.00., un triomf que va fer rajar les llàgrimes pel rostre del guanyador dels dos últims Tours. “Aquesta victòria significa molt per tot el que he passat durant els últims 3 mesos. Mai no vaig pensar a aconseguir això en tan poc temps, és increïble”, va dir Vingegaard. El danès i Pogacar, amb 10 i 6 segons de bonificació, respectivament, van donar un bon cop a la general. Evenepoel va arribar a 25 segons, el mateix temps que Roglic. Avui es disputa l’etapa 12, entre Orlhac i Vilanuèva d’Òlt, de 203,6 km, jornada de perfil escarpat.