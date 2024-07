El Lleida demanarà jugar fora el primer partit de Lliga

El Lleida demanarà jugar el primer partit de Lliga fora de casa a causa del retard en el canvi de gespa, malgrat que val a recordar que els dos primers partits al Camp d’Esports seran a porta tancada per la sanció a causa dels incidents contra el Ieclà. Els treballs havien d’haver començat dilluns passat amb l’aixecament de l’actual gespa per a continuació procedir al resembrat. Tanmateix, l’empresa Royalverd, que emprendrà la renovació del terreny de joc, encara no ho ha fet. Segons ha pogut saber aquest diari, avui podrien començar les obres després de la conversa mantinguda ahir mateix per responsables del club i de l’empresa de jardineria. El cost serà d’uns 40.000 euros que assumirà el Lleida.

La nova gespa que es col·locarà al Camp d’Esports es denomina Bermuda Tahoma 31 i és híbrida, similar al d’estadis com el Camp Nou, San Mamés o Montilivi, és a dir, 97% natural i 3% artificial. És una superfície d’alta tecnologia que pot fer front a una resistència de joc que triplica la de l’herba natural, per la qual cosa podrà ser utilitzada amb més freqüència pel primer equip per entrenar-se sense que se’n ressenti. A més, un camp de gespa híbrida també aguanta molt millor una climatologia adversa com la de la capital del Segrià, ja que destaca per la resistència al fred i a la sequera. A més, aquesta varietat pot arribar a estalviar fins a un 70 per cent d’aigua de reg, fet que suposa un altre avantatge molt a tenir en compte.Pel que respecta al sorteig del calendari, la RFEF podria efectuar-lo entre el dia 18 i el 23. Val a recordar que el campionat arrancarà l’1 de setembre, mentre que el final de la Lliga serà el 4 de maig de l’any 2025. Els següents quatre caps de setmana, de l’11 de maig a l’1 de juny, es disputarà el play-off d’ascens a Primera RFEF.

El club negocia la contractació d’un davanter africà

■ El Lleida negocia la contractació d’un jove davanter africà a qui ha estat seguint des de fa temps. Tanmateix, el jugador no arribaria, una vegada superats els tràmits burocràtics, fins ben entrada la pretemporada.Qui sí que estarà en l’inici dels entrenaments la setmana que ve és Quadri Liameed, malgrat les ofertes rebudes per ell, entre les quals una de recent de l’Aràbia, en els dos últims anys. El jove centrecampista nigerià, que acaba contracte l’any vinent, no sortirà del Lleida llevat que un club pagui la seua clàusula de rescissió a més dels drets de formació.