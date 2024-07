Caminada nocturna solidària a la Bordeta

L’AVV de la Bordeta organitza el 3 d’agost una caminada nocturna solidària a favor dels nens i nenes amb distròfia muscular Duchenne. La sortida tindrà lloc a les 21.00 des del Sícoris Club i el recorregut serà de 10 quilòmetres.

La distròfia muscular de Duchenne és una malaltia hereditària en els nens causada per un gen defectuós per a la distrofina (una proteïna als músculs) que causa la pèrdua de la seua funció i per tant els afectats acaben perdent totalment la seua independència. “Volem ajudar les famílies amb la recaptació d’aquesta caminada perquè puguin disfrutar del 9 al 15 d’agost d’un campament per a aquests nens, ja que no poden anar a altres campaments infantils”, va explicar Jesús Dueñas, organitzador de l’activitat. Les inscripcions costen 10 euros i amb samarreta 12.