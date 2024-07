Josep Maria Casals, defensa del Térmens de 54 anys, és el jugador de més edat del futbol federat lleidatà. Va començar a jugar a l’equip del seu poble amb 9 anys i porta fent-ho ininterrompudament des de fa més de quatre dècades. Tot un exemple de longevitat als terrenys de joc per a aquest agricultor i ramader de professió que no el molesta que se li digui afectuosament l’avi del futbol lleidatà. “Potser no hauria de jugar ja a aquest nivell amb la meua edat, però em trobo bé i m’ho passo bé. Els companys de l’equip podrien ser perfectament els meus fills, però soc un més de la plantilla perquè no vull privilegis. Cada any li dic a l’entrenador si vol que continuï i em diu que sí. Sempre hi ha alguna baixa i m’encarrego de cobrir convocatòria i jugar alguns minuts”, diu aquest veteraníssim futbolista que, a més, juga juntament amb el seu fill gran de 21 anys, Joel, porter del Térmens. Tots dos van estar a punt de viure un episodi insòlit en la temporada 2018-19 i ser rivals quan s’havien d’enfrontar el Térmens i el Balaguer, on jugava aleshores el Joel. “Ho havíem mig preparat per coincidir en algun moment al terreny de joc, però al final no va poder ser”, rememora Josep Maria. Precisament va ser al Balaguer on va viure el seu moment de glòria quan va jugar durant cinc temporades, quatre de les quals a Tercera divisió. El seu fill petit, el Miquel, és juvenil i juga a l’EF la Noguera.

El Josep Maria es va iniciar al Térmens quan era infantil i d’allà va passar al primer equip sense haver complert els 17 anys, “que és el que sol passar en pobles petits”, postil·la. Durant el servei militar a Cartagena va jugar en un equip de la Preferent murciana i, després de tornar a Térmens, el va fitxar l’Artesa de Segre que jugava llavors a Preferent.

El salt el va fer després al Balaguer durant cinc anys sota la direcció de tècnics com Carles Viladegut, Paco Marfil, Joan Carles Oliva i Antoni Gomà. Va tornar al Térmens amb 28 anys. Amb 36 va jugar als Veterans del Balaguer fins als 39 i des d’aleshores ho fa ininterrompudament al Térmens, on és, a més, directiu. “És el que passa en pobles petits que entre tots ho fem tot”, apunta. “Sé que la retirada segurament no la tinc lluny, però de moment em trobo molt bé”, assegura. El Térmens va descendir la passada temporada Tercera Catalana i somia recuperar la categoria perduda.